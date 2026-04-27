Zadar ponovno gori zbog pobjede od prije 40 godina: Stigao i originalni pehar

OGROMNI 'SKALP' /

Navijači Zadra imali su dva razloga za slavlje. Uz 81. rođendan kluba obilježena je i 40. obljetnica jedne od najvećih pobjeda u njihovoj povijesti. Riječ je o trijumfu u finalu prvenstva bivše države nad tadašnjim prvacima Europe, Cibonom. Kao i te 1986, šampionska momčad okupila se na balkonu iznad glavnog gradskog Trga. Iako se u klupskim prostorijama čuva samo replika, uprava kluba za ovu je proslavu nabavila i originalni pehar.