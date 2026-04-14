ABA LIGA /

Zadar upisao visoku pobjedu protiv Beograđana

Zadar upisao visoku pobjedu protiv Beograđana
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kod Zadrana su Lovro Mazalin i Vladimir Mihailović zabili po 20 koševa

14.4.2026.
22:39
Hina
Sime Zelic/PIXSELL
Košarkaši Zadra su u svojoj dvorani svladali beogradski FMP s 76-65 u dvoboju 24. kola ABA lige

Zadrani nisu dobro započeli, pa je srpski sastav početkom druge četvrtine imao devet koševa prednosti. No, hrvatska momčad je ipak dobila prvo poluvrijeme s 41-36, a u drugom dijelu stigla i do 22 koša prednosti. 

Kod Zadrana su Lovro Mazalin i Vladimir Mihailović zabili po 20 koševa, dok je kod FMP prednjačio Filip Barna s 20 poena i 7 skokova. 

Zadar je 10. s omjerom 11-13, koliko ima i FMP. 

  

      Standings provided by Sofascore  

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
