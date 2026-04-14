SJAJNI STOPER /

Igrao veliku ulogu u odlasku BiH na Svjetsko prvenstvo, a sada bira između same elite
Foto: Kian Abdullah/Huw Evans/Shutterstock Editorial/Profimedia

Transfermarkt bosanskohercegovačkog reprezentativca procjenjuje na 20 milijuna eura, ali dobri nastupi na Svjetskom prvenstvu mogli bi još podići cijenu.

14.4.2026.
18:52
Sportski.net
Reprezentativac Bosne i Hercegovine i stoper talijanskog Sassuola, Tarik Muharemović, nakon Svjetskog prvenstva mogao bi promijeniti adresu.

Naime, prema pisanju talijanskih medija, Muharemović se našao na meti tamošnjeg velikana Intera, ali i još nekoliko drugih klubova. To je potvrdio i direktor Sassuola Giovanni Carnevali:

“Razgovaramo o njemu s nekoliko klubova, ne samo s Giuseppeom Marottom (sportskim direktorom Intera, op. a.),” rekao je Carnevali.

Osim Intera tu je i bivši Muharemovićev klub Juventus, koji ima pravo 50 % od idućeg transfera, ali i španjolska Barcelona. Tuttomercato navodi kako Španjolci u Muharemoviću vide savršenu opciju B ako im propadne dovođenje Alessandra Bastonija. Obojica su mladi i perspektivni ljevonogi stoperi, a to je uvijek na cijeni.

Transfermarkt Muharemovića trenutačno procjenjuje na 20 milijuna eura, ali dobri nastupi na Svjetskom prvenstvu mogli bi još podići cijenu.

SassuoloInterFc BarcelonaJuventusSvjetsko Prvenstvo 2026.Nogometna Reprezentacija Bih
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
