Igrao veliku ulogu u odlasku BiH na Svjetsko prvenstvo, a sada bira između same elite

Reprezentativac Bosne i Hercegovine i stoper talijanskog Sassuola, Tarik Muharemović, nakon Svjetskog prvenstva mogao bi promijeniti adresu.

Naime, prema pisanju talijanskih medija, Muharemović se našao na meti tamošnjeg velikana Intera, ali i još nekoliko drugih klubova. To je potvrdio i direktor Sassuola Giovanni Carnevali:

“Razgovaramo o njemu s nekoliko klubova, ne samo s Giuseppeom Marottom (sportskim direktorom Intera, op. a.),” rekao je Carnevali.

Osim Intera tu je i bivši Muharemovićev klub Juventus, koji ima pravo 50 % od idućeg transfera, ali i španjolska Barcelona. Tuttomercato navodi kako Španjolci u Muharemoviću vide savršenu opciju B ako im propadne dovođenje Alessandra Bastonija. Obojica su mladi i perspektivni ljevonogi stoperi, a to je uvijek na cijeni.

Transfermarkt Muharemovića trenutačno procjenjuje na 20 milijuna eura, ali dobri nastupi na Svjetskom prvenstvu mogli bi još podići cijenu.

