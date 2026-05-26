Ljudi kojima su transplantirani organi podijeli svoje priče: 'Otac ko otac, sve je bacio u vatru'

Neki nisu imali ni godinu dana kada su im presađeni organi. Svaka takva priča je drugačija, no uvijek daje priliku za novi život zahvaljujući liječnicama i ljudima velikog srca.

Povodom nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva liječnički timovi KBC-a Zagreb predstavili su svoje rezultate transplantacija. Evo što o životu nakon presađivanja organa kažu oni koji su priliku za novi život dobili dok su bili djeca.

'Prilika za život kada je bilo najpotrebnije'

Četvero mladih. Jedna stvar im je zajednička. Svima su organi transplantirani dok su bili djeca. Sada kroz život koračaju zdravo i s osmijehom. I još uz potporu svojih liječnika s Rebra.

"S devet mjeseci kao malom djetetu transplantirana mi je jetra, od oca. Otac mi je donator", kaže Leo Lipovac.

Lea i njegova oca snimili smo i prije 10 godina.

"Teško je bilo to, moju majku je to najviše pogodilo, a otac ko otac, je sve bacio u vatru da ja izađem živ, što je i uspjelo", dodaje Leo.

U KBC-u Zagreb transplantirana su 132 bubrega, 32 kod djece, uz Lea tu je i Marko.

"13.4.2007. na petak 13, transplantiran mi je bubreg. I danas sve normalno, kao da ništa nije bilo i to je to. Otac četvero djece, radim, zaposlen", kaže Marko Kapelac.

Zahvaljujući donorima, ali i ovim ljudima.

Jasna Brezak, bolnička koordinatorica transplantacije KBC-a Zagreb kaže: "Temelj uspjeha transplantacijske medicine je jedno veliko da, koje su dale obitelji darivatelja organa i dali su priliku za život pacijentima kojima je to bilo najpotrebnije."

A oni znaju kako je to.

"Prije dvije godine transplantacija bubrega, nemam puno za reći osim da to obilježi život osobe koja to proživi i najviše bi se htio zahvaliti svojoj majci donoru, cijelom osoblju liječnika, a najviše medicinskim sestrama", kaže Ante Jukić.

"Prije dvije godine sam transplantirala srce i sada živim normalan život kakav sam živjela i prije transplantacije", kaže Maša Pavlić.

'Potrebno je da imamo Ferrari kao što je KBC'

Do sada je u Hrvatskoj obavljeno 7800 transplantacija organa, samo lani 278.

Jurica Vuković, predstojnik Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb kaže: "Potrebe za transplantacijskim liječenjem u pedijatrijskoj dobi je jedan do 10, ili jedan do 20 u odnosu na odraslu dob, to su relativno rijetke indikacije, ali za koje je potrebno da imamo Ferrari kao što je KBC."

Jure po sali 100 na sat i na sve strane i preko granice s misijom spašavanja života, po čemu je Hrvatska u samom europskom vrhu.

"2012. sam transplantiran u Beču u bolnici, tarnsplantirao sam pluća, danas sam doznao da sam prvo dijete iz Hrvatske koje je transplantiralo pluća", kaže Hrvoje Krstić.

Nova pluća, nova prilika za život, i za njega i za sve ove mlade ljude.