Na suđenju Mamiću neki imaju problema s pamćenjem: Danas je to bila direktorica Erste banke

U nastavku suđenja Zdravku Mamiću i ostalima u tzv. aferi "Dinamo 2" svjedokinja Kristina Buconjić u utorak je izjavila da se ne sjeća transakcije između Dinama, igrača Dejana Lovrena i Zorana Mamića, ali se u nastavku iskaza ipak sjetila nekih detalja pa i imena djelatnice koja je provela transakciju.

Kao direktorica Odjela privatnog bankarstva Erste banke Buconjić potvrdila je kako su Zdravko i Zoran Mamić bili klijenti toga odjela koji radi isključivo s fizičkim osobama čija imovina prelazi iznos od 300 tisuća eura. Kazala je da se ne sjeća transakcije iz ožujka 2011. u kojoj je Dinamo prebacio 25 milijuna kuna na račun igrača Dejana Lovrena, a koji je potom završilo na računu Zorana Mamića, jer se kao direktorica ne bavi pojedinačnim transakcijama.

Ne sjeća se je li osobno bila nazočna ovoj transakciji, ali je kazala da je Dejan Lovren, u slučaju prijenosa većeg od 20 milijuna kuna s jednog računa na drugi, kao vlasnik računa morao biti prisutan da bi se obavila transakcija. Na upite Uskoka kazala je kako joj je poznata kolegica iz odjela Gordana Mihaljević koja radi na transakcijama. Potvrdila je da je Dejan Lovren bio klijent ove banke, a njegov osobni bankar bila je Snježana Božinovska koja je otišla po Gordanu Mihaljević da provede transakciju vezanu za prijenos novca s računa Dejana Lovrena.

Ipak se prisjetila

Nakon ovog dijela iskaza predsjednik Sudskog vijeća Davor Mitrović konstatirao je da je svjedokinja u uvodnom dijelu rekla da se ne sjeća transakcije, ali da se sada ipak sjeća nekih pojedinosti.

Riječ je o dijelu postupka s prvog suđenja Zdravku Mamiću, koji se ponavlja, s obzirom da je Ustavni sud 2022. godine zbog povrede prava na nepristrano suđenje, ukinuo pravomoćnu presudu protiv bivšeg Dinamovog direktora Damira Vrbanovića, u tzv. predmetu Dinamo 1, a sudsko vijeće odlučilo je kako će se ponovljeni postupak spojiti s predmetom Dinamo 2.

U tom dijelu optužnice Uskok tereti Vrbanovića da je, u dogovoru sa Zdravkom i Zoranom Mamićem, omogućio Zoranu Mamiću, da, na štetu "Dinama", dobije novac kojim bi vratio pozajmicu od 24 milijuna kuna, koju mu je prethodno isplatio klub. Tužiteljstvo smatra da je Vrbanović potpisao aneks ugovora o profesionalnom igranju, kojim se, bez zakonske osnove, utvrđuje pravo Dejana Lovrena na isplatu 50 posto transfernog obeštećenja, kao i da je aneks antedatiran.

Sporno vrijeme potpisivanja aneksa

Uskok tvrdi da ovaj aneks nije potpisan u siječnju 2007. godine, kako je navedeno na dokumentu, već nakon što je Lovren prešao u francuski Lyon, u siječnju 2010. i da Lovren nije imao pravo na 50 posto transfernog obeštećenja, u iznosu od 25 milijuna kuna, a koji je Lovren, nakon isplate iz Dinama, naknadno proslijedio na račun Zorana Mamića.

Predsjednik Komisije za ovjeru i registraciju igrača Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Robert Uroić posvjedočio je da je, uz više vrsta ugovora između klubova i igrača, ovjeravao i različite anekse ugovora. "Bilo je aneksa ugovora koji su regulirali pravo na podjelu transfernog obeštećenja, ali vrlo malo, a u zadnjih devet godina, od moga prvog svjedočenja u ovom postupku, nisam vidio niti jedan takav aneks ugovora", ustvrdio je svjedok. Uroić navodi kako u okviru svoga posla nije dobivao na ovjeru anekse ugovora o podjeli transfernog obeštećenja, a da su takvi dokumenti u praksi postojali, saznao je iz javnosti te prateći ovo suđenje.

Pojasnio je kako su se takvi aneksi dogovarali jer klubovi igračima nisu mogli plaćati njihova realna potraživanja i to je bio način da se podmire obaveze prema igračima, ali ne sjeća se situacije da bi Arbitražni sud HNS-a od njega tražio ugovore i anekse, koji bi bili predmet spora oko podjele transfernog obeštećenja.

Ana Šikić nije svjedočila

Bivša supruga Zorana Mamića svjedokinja Ana Šikić po ulasku u sudnicu izjavila je kako prihvaća zakonsku mogućnost da ne iskazuje o načinu stjecanja imovinske koristi, pa je glavna rasprava okončana bez njezinog svjedočenja. Suđenje se nastavlja 8. lipnja. U tzv. aferi Dinamo 2, za izvlačenje novca iz kluba u sklopu zločinačkog udruženja, uz Zdravka i Zorana Mamića, koji su u bijegu u BiH, i kojima se sudi u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

Uskok tereti Zdravka Mamića da je, od prosinca 2004. do prosinca 2015. ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su klub oštetili sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinama i više stranih tvrtki te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača, koje je Dinamo plaćao.

Izmijenjenom optužnicom Uskok tereti Zdravka Mamića i ostale okrivljenike da su kaznenim djelima NK Dinamo oštetili za 25,8 milijuna eura, a da je zagrebački klub neosnovano obvezan na plaćanje još milijun eura. Tužiteljstvo tereti okrivljenike da su taj novac dijelili između sebe i koristili za svoje potrebe.