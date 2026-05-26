Legenda Dinama: 'Boban me blokirao, ne znam što su mu napričali o meni, moram neke stvari reći'

U svom kafiću u Sesvetama, koji mu je poklonio Ćiro Blažević, Slavko Ištvanić, legendarni nogometaš Dinama, sazvao je novinsku konferenciju kako bi rekao sve što mu je na duši.

Slavko Ištvanić već je dugo u pravnoj borbi s Dinamom i zahtijeva novac koji je zaradio u karijeri. "Ne želim više da me se zavlači 30 godina za nešto što sam krvavo zaradio i što je moje. Dosta mi je više, Dinamu sam previše dao, bio mi je sve na svijetu, bio i ostao. Preračunato sad, Dinamo mi duguje od 75 do 80 000 eura plus kamate od 1993. godine. Nije to mali novac.", kazao je Ištvanić za naš portal prošle godine.

Odigrao je u periodu od 1983. do 1995. čak 527 utakmica za Dinamo, od čega preko 200 utakmica u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi.

"Imam sve papire", kazao nam je Slavko Ištvanić u svom kafiću u Sesvetama. "Pokojni Španović mi je pisao prije dvije godine nakon izbora da će se sve riješiti samo da se nova uprava posloži". "Dopredsjednik kluba Dubravko Skender mi je obećavao: 'Boli me što se ne može pravno riješiti', pisao mi je tada Skender".

"Bio sam uvijek uz listu Dinamovo proljeće. Obećavali su mi, nije se moglo operativno riješiti. Prošla uprava mi je davala pozajmice od 2008. do 2011. Ja sam to vratio s kamatama, i tu sam u minusu. Riječ je o 300-tinjak tisuća eura. Tužio sam udrugu građana koja je tada djelovala.

Pisao sam klubu prije godinu dana, rekli su mi da će to sve Boban riješiti. Boban je nakon toga blokirao moj broj, ne znam što su mu ispričali o meni. Najviše me smeta što me se po novinama povlačilo kao nekog pijanca i kockara, a ja nikad nisam kap alkohola popio. Pisalo se da mi je Mamić dao pola milijuna eura i da sam to zapio. Želim to demantirati", kazao nam je Ištvanić razlog zašto nas je pozvao.

"Imam na papiru sva imena pod kojima su Dinamove udruge djelovale. Postupak je prestao jer je pravno tuženik prestao djelovati kao Dinamo d.d., ali ja nisam tužio Dinamo d.d. već udrugu građana koja djeluje i sada. Klub treba preuzeti odgovornost i obaveze iako se promijenila uprava i ime, nažalost, pravno, oni ne moraju napraviti ništa, ali ja sam taj novac zaslužio i Dinamu sam dao sve.

Sudjelovao sam u Dinamovom proljeću. Dao sam im lokal, snimio spot. Bilo mi je rečeno da kad se riješi situacija u klubu pa da se riješi i moj dug. Ja čekam to i dalje. Obećavali su mi i poziciju ambasodra u klubu, ali niti od toga nije bilo ništa. Kada je Zvone postao predsjednik rečeno mi je da će se to riješiti. Prošle godine mi je Boban obećao službenim putem da će se to riješti. Kad sam došao u klub, zabranili su mi ulazak".

"Ne želim da se misli da sam ja u teškoj situaciji, živim i borim se, nije mi do novaca, ali želim ono što mi pripada i što sam zaradio. Dinamu sam dao sve, uvijek mi je bio na prvom mjestu i sada ga volim i čestitam mu na duploj kruni. Apeliram da me klub na čelu s Bobanom primi i da razgovaramo oči u oči, kao dva bivša igrača, kao dvije legende kluba", zaključio je Slavko Ištvanić.