Legenda otvoreno: 'Volim ovo što sada radim, a Dinamo mi nije ispunio obećanje'

Slavko Ištvanić legendarni je bivši kapetan Dinama. Odigrao je u periodu od 1983. do 1995. čak 527 utakmica za Dinamo, od čega preko 200 utakmica u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Sedmi je igrač u povijesti po broju nastupa za zagrebačke plave. S Dinamom je osvojio naslov prvaka Hrvatske 1992./93.

Radim to jer želim to raditi. Htio sam biti u Dinamu i dobiti funkciju koju sam htio. Dobivao sam obećanja da ću dobiti posao u Dinamu kad dođe demokratska vlast. Svi su se tamo skrasili, jedino ja nisam. Slavko Ištvanić u Karijeri nakon karijere.

"Vlasnik sam kafića Tea i imam firmu koja se bavi ugrađivanjem hidroizolacije ravnih krovova", počeo je Ištvanić. Kafić mu je ostavio pokojni velikan Miroslav Ćiro Blažević s kojim je Ištvanić bio u odličnim odnosima.

"Da, bojao sam ga se, iako sam bio njegov kapetan. Gledao me uvijek poput sina, a ja sam mu vraćao zalaganjem, predanošću, odanošću isto... Da, imali smo baš jako poseban odnos", govorio je Slavko Ištvanić za Net.hr prošle godine.

"Darovao mi je kasnije taj kafić, sigurno jedna lijepa stvar i gesta. I dokaz koliko me je volio. Vječna mu hvala i slava za sve što je napravio za mene i hrvatski nogomet, ma za sve... napravio je puno za pojedince, svima je bio na pomoći, svima je htio pomoći. Meni je enormno pomogao, kapa dolje i hvala mu za sve".

"Imam taj lokal u Sesvetama. 30 godina bavim se ugostiteljstvom i desetak godina hidroizolacijom ravnih krovova. Znači, pokrivamo krovove novogradnje, adaptacija stare. To mi je posao koji trenutno sada radim", objasnio nam je Ištvanić.

Kako je došlo do toga posla?

"Moram se s nečim baviti nakon nogometa, moram raditi. U nogometu se nisam našao jer svašta se tu dešavalo. Bio sam počeo, ali vidio sam da to nije to. Da puno stvari koje sam htio sprovesti nisu se mogle ostvariti. Jednostavno sam se maknuo iz nogometa i sad se bavim s ovim. Radim to jer želim to raditi. Htio sam biti u Dinamu i dobiti funkciju koju sam htio. Dobivao sam obećanja da ću dobiti posao u Dinamu kad dođe demokratska vlast. Svi su se tamo skrasili, jedino ja nisam, ostaje žal za time. Dinamo je moj klub, u mom srcu i uvijek je bio, ali što je tu je", pomalo razočarano priča Ištvanić.

Je li zadovoljan trenutnim poslovnim životom?

"Zadovoljan sam kako ide posao s hidroizolacijom. Nije uvijek lako, puno ovisimo o vremenskim uvjetima, ali radi se dobro, zadovoljan sam", rekao je Ištvanić i za kraj poželio sve najbolje svim čitateljima portala Net.hr.

