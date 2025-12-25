Sami ste na Božić i zbog toga ste tužni? Uz ovih 25 savjeta nećete se osjećati usamljeno

Blagdansko vrijeme sa sobom nosi snažan pritisak društvenih očekivanja. Reklame, filmovi i društvene mreže preplavljeni su slikama savršenih obiteljskih okupljanja, stvarajući dojam da su svi sretni i okruženi voljenima.

No, stvarnost je za mnoge drugačija. Bilo da ste sami zbog životnih okolnosti, izbora ili gubitka, važno je znati da niste jedini. Osjećaj usamljenosti tijekom blagdana je stvaran i čest, no to ne znači da je nepremostiv.

Ovo vrijeme može postati prilika za dublje povezivanje sa samim sobom, stvaranje novih, osobnih tradicija i pronalaženje mira na neočekivane načine, piše Choosing Therapy.

Provesti Božić sam ne mora biti sinonim za usamljenost. To može biti dan ispunjen mirom, introspekcijom i aktivnostima koje istinski volite. Uz ovih 25 savjeta nećete se osjećati usamljeno.