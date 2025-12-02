Priča o 'ćelavom' blagdanskom drvcu obilazi svijet: Osiguralo je svoje mjesto u povijesti

Dok većina gradova i sela diljem svijeta trgove ukrašava raskošnim jelama i smrekama, jedno malo selo u Češkoj odlučilo se za potpuno drugačiji pristup. U srcu regije Náchod, u mjestu Nový Hrádek, ovogodišnji simbol Božića je šest metara visok ariš – bez ijedne iglice. Ovaj neobičan prizor postao je prava atrakcija i dokaz da blagdanski duh ne ovisi o konvencijama.

Priča o ovom jedinstvenom drvcu jednako je zanimljiva kao i njegov izgled. Ariš je, naime, trebao biti posječen jer je rastao na neprikladnom mjestu.

Ipak, načelnik sela u njemu je vidio potencijal i odlučio ga spasiti od sudbine drva za ogrjev. Njegova inicijativa pretvorila je "ćelavo" drvce, koje zimi prirodno gubi iglice, u pravu zvijezdu Adventa i središnje mjesto okupljanja.

Originalnost Novog Hrádeka nije prošla nezapaženo. Agencija Dobrý den, koja se bavi bilježenjem čeških rekorda i kurioziteta, službeno je potvrdila da je ovo jedino božićno drvce takve vrste u zemlji.

Ariš ne oskudijeva blagdanskim sjajem

Time je ariš bez iglica osigurao svoje mjesto u povijesti kao nacionalni rekorder, a selu donio neočekivanu slavu.

Iako mu nedostaju zelene iglice, ariš ne oskudijeva blagdanskim sjajem. Okićen je tradicionalnim ukrasima i stotinama svjetlucavih lampica, stvarajući čarobnu atmosferu na seoskom trgu.

Svečano paljenje lampica okupilo je brojne mještane i posjetitelje, koji su s oduševljenjem prihvatili neobičnog božićnog glasnika. Pozitivne reakcije pokazale su da je ljepota uistinu u oku promatrača i da je duh Božića ono što se računa.

Ariš iz Novog Hrádeka postao je tako mnogo više od božićnog ukrasa. On je simbol kreativnosti, zajedništva i podsjetnik da se tradicija može reinterpretirati na nove i inspirativne načine. Ova topla priča iz srca Češke pokazuje da je za istinski blagdanski ugođaj najvažnije srce, a ne broj iglica na drvcu.

