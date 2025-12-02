Grad stotinu tornjeva ostavlja bez daha: Jedan od najljepših adventskih sajmova na svijetu

Kada se spomene najljepši božićni ugođaj u Europi, misli mnogih putnika bježe prema ''Zlatnom gradu''. Prag, grad stotinu tornjeva, tijekom prosinca oblači najsvečanije ruho i pretvara se u živuću razglednicu koja ostavlja bez daha. Nije riječ samo o subjektivnom dojmu milijuna posjetitelja; prestižni svjetski mediji poput CNN-a, The Timesa i USA Todaya redovito svrstavaju praški advent među najljepše na svijetu, hvaleći njegovu autentičnost, vizualnu raskoš i neodoljivu atmosferu.

Ove godine, čarolija se vratila u punom sjaju. Od 29. studenog 2025. do 6. siječnja 2026., povijesna jezgra češke prijestolnice postala je pozornica za nezaboravnu zimsku priču. Miris kuhanog vina i cimeta širi se kamenim ulicama, dok zvuci božićnih pjesama odjekuju među gotičkim i baroknim fasadama, stvarajući ugođaj koji se često opisuje kao "gospodski" – svečan, dostojanstven i prožet tradicijom.

Srce adventa u Pragu: Starogradski trg

Epicentar svih zbivanja tradicionalno je Starogradski trg (Staroměstské náměstí). Ovo povijesno mjesto, okruženo tornjevima Týnske crkve i Starom gradskom vijećnicom s poznatim astronomskim satom, pruža kulisu kakvu je teško nadmašiti. Središnja točka trga je veličanstveno božićno drvce, gorostasna smreka koja se svake godine pažljivo bira iz druge češke regije kako bi krasila srce Praga.

Za sezonu 2025./2026., drvce donosi posebnu čaroliju. Svakoga dana, počevši od 16:30 pa sve do 21:30 sati, posjetitelji mogu uživati u impresivnoj svjetlosnoj animaciji koja se ponavlja svakih sat vremena. Ove godine, lampice će plesati u ritmu instrumentalne verzije pjesme "Vánoce na míru" (Božić po mjeri) popularne pjevačice Ewe Farne, u aranžmanu osmišljenom posebno za ovu prigodu. Na sam dan otvorenja, dječji zbor Vratislavka izvest će ovu pjesmu uživo uz pratnju violinista, označavajući svečani početak blagdana.

Ispod grana drvca nalaze se tradicionalne drvene jaslice, neizostavan simbol Božića koji privlači obitelji s djecom i podsjeća na duhovnu dimenziju blagdana. Cijeli prostor trga ispunjen je drvenim kućicama crvenih krovova, koje su dizajnirane tako da se savršeno uklope u arhitekturu staroga grada.

"Božić po vašoj želji": Zapišite blagdanske želje i nade

Ovogodišnji advent nosi temu "Vánoce na přání" ili "Božić po vašoj želji". Organizatori su se potrudili stvoriti prostor ne samo za zabavu, već i za razmišljanje i dijeljenje dobrih želja. Na velikim pločama postavljenim na Starogradskom trgu, posjetitelji mogu ispisati poruke, nade i blagdanske želje. Ovaj koncept, koji je već doživio uspjeh tijekom uskrsnih blagdana, sada donosi toplinu i osjećaj zajedništva u zimskim mjesecima, pozivajući ljude da zastanu i podijele trenutak radosti s potpunim strancima.

Kulturni program na velikoj pozornici pokraj kipa Jana Husa bogat je i raznolik. Naglasak je na folkloru, etnografiji te nastupima dječjih i zborova odraslih. Iako većina izvođača dolazi iz raznih krajeva Češke, donoseći sa sobom lokalne običaje i nošnje, program uključuje i gostujuće zborove iz cijele Europe, potvrđujući status Praga kao kozmopolitskog središta.

Za najmlađe posjetitelje organizirane su popularne vikend-radionice. Svake subote i nedjelje od 11 sati, djeca mogu izrađivati božićne čestitke i male poklone, stvarajući vlastite uspomene koje će ponijeti kući.

Praški advent stavlja naglasak na tradiciju i obrte

Ono što praški advent izdvaja od mnogih drugih komercijaliziranih sajmova jest snažan fokus na tradicionalne obrtničke proizvode. Šetnja među štandovima otkriva pravo bogatstvo češke baštine. Umjesto plastike, ovdje dominiraju prirodni materijali.

Posjetitelji mogu pronaći prekrasne ukrase od puhanog stakla, po kojima je Češka svjetski poznata, kao i dekoracije od slame i suhog cvijeća koje prizivaju duh starih vremena. Tu su i ručno izrađeni keramički i drveni predmeti, mirisne svijeće od pčelinjeg voska, te čipka izrađena tehnikom batića. Posebno su popularne drvene igračke i marionete, koje su dio dugogodišnje češke lutkarske tradicije, te predstavljaju idealan, autentičan poklon pod bor. Za ljubitelje kulinarstva, u ponudi su drveni valjci za tijesto i kalupi za kolače, spremni za pripremu blagdanskih slastica kod kuće.

Gastronomska rapsodija: Okusi i mirisi Praga

Niti jedan posjet Pragu nije potpun bez istraživanja njegove gastronomske ponude, a advent je vrijeme kada ona posebno dolazi do izražaja. Zrakom se širi neodoljiv miris koji mami prolaznike prema štandovima s hranom.

Apsolutni vladar ulične hrane, iako podrijetlom vuče korijene iz šire regije bivše Austro-Ugarske, jest trdelník. Ovo slatko pecivo od dizanog tijesta namata se na drveni ili metalni valjak, peče iznad žara te se potom uvalja u mješavinu šećera i oraha. Iako puritanci mogu raspravljati o njegovoj "izvornoj" češkoj tradiciji, činjenica je da je trdelník postao simbolom praških ulica. U modernijim varijantama, često se puni sladoledom, čokoladom ili svježim voćem, što ga čini neodoljivim desertom.

Za one koji preferiraju slane okuse, tu je nezaobilazna praška šunka (Pražská šunka), koja se peče na ražnju i reže pred gostima, te poznate češke kobasice (klobása) poslužene s senfom i hrenom. Ljubitelji vegetarijanske hrane mogu uživati u bramboráky – hrskavim palačinkama od krumpira s češnjakom i mažuranom, ili u halušky (knedlicama s kupusom i dimljenim mesom).

Ponuda pića jednako je bogata. Kralj zimskih napitaka je svařák (kuhano vino), koje u Pragu ima poseban, bogat okus začina. Vrlo je popularna i medovina (medica), toplo alkoholno piće od meda koje grije i tijelo i dušu. Za one koji žele nešto jače, tu je grog (rum s vrućom vodom i limunom), dok se djeca i oni koji izbjegavaju alkohol mogu ugrijati uz gustu toplu čokoladu ili vrući sok od jabuke.

Zanimljivo je spomenuti da se na sajmu mogu pronaći i gurmanski specijaliteti poput puževa i kamenica, što dodaje notu ekskluzivnosti, no većina posjetitelja ipak ostaje vjerna tradicionalnim okusima medenjaka (perníčky) i božićnih kolačića.

Važno je napomenuti i ekološku svijest sajma – pića se poslužuju u keramičkim šalicama ili čvrstim povratnim čašama za koje se plaća kaucija. Mnogi posjetitelji odluče zadržati šalicu kao suvenir, dok je drugi vraćaju i dobivaju novac natrag.

Više od jednog trga: Istražite cijeli Prag

Iako je Starogradski trg najpoznatiji, advent u Pragu živi na više lokacija, od kojih svaka ima svoj jedinstveni karakter.

Václavski trg (Václavské náměstí): Smješten u donjem dijelu Novog Mjesta, ovaj trg nudi moderniju atmosferu. Ovdje se nalazi drugo veliko božićno drvce, a prostor je idealan za one koji žele obaviti božićni šoping u okolnim trgovinama te se potom opustiti uz kuhano vino. Sajam na Václavskom trgu savršen je spoj urbane vreve i blagdanskog duha.

Smješten u donjem dijelu Novog Mjesta, ovaj trg nudi moderniju atmosferu. Ovdje se nalazi drugo veliko božićno drvce, a prostor je idealan za one koji žele obaviti božićni šoping u okolnim trgovinama te se potom opustiti uz kuhano vino. Sajam na Václavskom trgu savršen je spoj urbane vreve i blagdanskog duha. Trg mira (Náměstí Míru): Za one koji žele pobjeći od najvećih gužvi i doživjeti advent "kao lokalac", ovo je pravo mjesto. Smješten u elegantnoj četvrti Vinohrady, ispred neogotičke crkve sv. Ljudmile, ovaj sajam odiše mirnijom, intimnijom atmosferom. Cijene su ovdje često pristupačnije, a ponuda rukotvorina iznimno kvalitetna. Mnogi stanovnici Praga preferiraju upravo ovaj trg za svoja večernja druženja.

Za one koji žele pobjeći od najvećih gužvi i doživjeti advent "kao lokalac", ovo je pravo mjesto. Smješten u elegantnoj četvrti Vinohrady, ispred neogotičke crkve sv. Ljudmile, ovaj sajam odiše mirnijom, intimnijom atmosferom. Cijene su ovdje često pristupačnije, a ponuda rukotvorina iznimno kvalitetna. Mnogi stanovnici Praga preferiraju upravo ovaj trg za svoja večernja druženja. Praški dvorac (Pražský hrad): Advent s kraljevskim pogledom. Smješten unutar kompleksa najvećeg drevnog dvorca na svijetu, ovaj sajam nudi neponovljiv ambijent. Ispijanje kuhanog vina s pogledom na panoramu grada pod snijegom iskustvo je koje se pamti cijeli život.

Advent s kraljevskim pogledom. Smješten unutar kompleksa najvećeg drevnog dvorca na svijetu, ovaj sajam nudi neponovljiv ambijent. Ispijanje kuhanog vina s pogledom na panoramu grada pod snijegom iskustvo je koje se pamti cijeli život. Otok Kampa i Republički trg: Manji sajmovi na otoku Kampa (ispod Karlovog mosta) i na Republičkom trgu nude romantičan i opušten ugođaj, idealan za laganu šetnju.

Korisne informacije za posjetitelje Praga

Ako planirate posjet, imajte na umu da su glavni sajmovi otvoreni svakodnevno, uključujući Badnjak, Božić i Novu godinu. Radno vrijeme štandova s rukotvorinama obično je od 10:00 do 22:00 sata, dok štandovi s hranom ostaju otvoreni i duže, ponekad do ponoći.

Iako mnogi štandovi prihvaćaju kartice, preporučljivo je imati sa sobom i gotovinu (češke krune), posebno za manje kupnje na udaljenijim štandovima. Prag je zimi hladan, stoga se topla odjeća, kapa, šal i rukavice podrazumijevaju kako bi nesmetano mogli uživati u šetnji.

Advent u Pragu završava na blagdan Sveta tri kralja, 6. siječnja, procesijom koja ima i humanitarni karakter, čime se simbolično zaokružuje vrijeme darivanja i dobrih djela.

Bilo da dolazite zbog duhovnog ozračja, lova na unikatne poklone ili jednostavno želite uživati u vrhunskoj hrani i piću u jednom od najljepših gradova Europe, Prag vas ove zime čeka raširenih ruku. Njegova sposobnost da spoji povijest, kulturu i suvremeni blagdanski duh razlog je zašto se posjetitelji iz godine u godinu vraćaju u ovu božićnu bajku na Vltavi.

