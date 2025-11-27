Čarobni Advent u Varaždinu: Očekuju vas disco večeri, druženje s Bakom i Djedom Mrazom

Varaždin se i ove godine priprema zasjati u svom najčarobnijem izdanju. Ulice povijesne jezgre, trgovi i parkovi već su ukrašeni svjetlucavim lampicama, a grad je spreman otvoriti vrata jednoj od omiljenih blagdanskih manifestacija u Hrvatskoj – Adventu u Varaždinu.

Započinje 28. studenoga i trajat će sve do 6. siječnja iduće godine, donoseći bogat program, blagdansku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Grad je pripremio niz atrakcija – od svečanog paljenja adventskih svijeća i velikog klizališta, do koncerata, radionica za djecu i čarobnih susreta s Djedom Mrazom i njegovim pomoćnicima, a mi donosimo detalje.

Paljenje svijeće na adventskom vijencu

U blizini Korza, ispred Varaždinske katedrale, tradicionalno će se paliti svijeće na velikom adventskom vijencu. Svako paljenje pratit će nastupi zborova, čime će gradski trgovi dobiti poseban ugođaj.

Termini:

29.11. 18:30 Paljenje prve adventske svijeće i nastup Zbor Katoličke osnovne škole „Uršuline zvjezdice“

6.12. 18:30 Paljenje druge adventske svijeće i nastup Župni zbor „Sion“

13.12. 18:30 Paljenje treće adventske svijeće i nastup Vokalnog ansambla „Bl. Ivan Merz“ Župe Kućan Marof

20.12. 18:30 Paljenje četvrte adventske svijeće i nastup Zbor mladih Varaždinske biskupije

Klizalište

Kapucinski trg ponovno postaje središte zimskih radosti – ove godine s još većim klizalištem od 1900 četvornih metara, jednim od najvećih u regiji.

U jednom trenutku na ledu može biti i do 500 klizača, a Ledeni park otvara se već 21. studenoga u 18 sati uz nastup artista.

Klizalište će raditi svakoga dana od 10 do 22 sata, a vikendom do 23 sata. Cijena ulaznica iznosi 3 eura za odrasle i 2 eura za djecu, dok se najam klizaljki naplaćuje 3 eura.

Ulaznice:

Odrasli – 3,00 €

Djeca do 1,2m visine – 2,00 €

Najam klizaljki – 3,00 €

Najam pomagala za klizanje (medvjedić) – 4,00 €

Brušenje klizaljki – 5,00 €

Obiteljska ulaznica (ulaz za dvije osobe i dvoje djece – najam klizaljki nije uključen u cijenu) – 8,00 €

Disco nights četvrtkom

Disco večeri na klizalištu donose poseban doživljaj klizanja pod svjetlima reflektora i uz ritmove omiljenih hitova. Svaki četvrtak Kapucinski trg pretvara se u plesnu pozornicu na ledu, gdje se energija, glazba i zabava spajaju u nezaboravnu atmosferu. Profesionalni DJ pobrinut će se za ritmove koji pokreću, dok će dinamična rasvjeta i svjetlosni efekti stvoriti pravi disco ugođaj na ledu. Idealno za ekipu, parove i sve koji žele doživjeti klizanje na potpuno novi, zabavan način.

Termini:

27.11. 19:00h – 23:00h

27.11. 19:00h – 23:00h

4.12. 19:00h – 23:00h

11.12. 19:00h – 23:00h

18.12. 19:00h – 23:00h

Čarobni lift s Djeda Mrazom

Termini putovanja Čarobnim liftom Djedu Mrazu u Čarobnom gradu 10:00 – 20:45

(pauza 11:45-12:00, 16:45-17:00, 18:45-19:00)

Svaki termin traje 15 minuta.

Besplatne karte za navedene termine mogu se osigurati putem sustava Eventim, u uredu Turističke zajednice grada Varaždina (Ivana Padovca 3) od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00, kao i u kućici na ulazu u Čarobni grad Djeda Mraza od ponedjeljka do petka od 17:00 do 20:00, te subotom, nedjeljom i blagdanima u radno vrijeme Čarobnog grada Djeda Mraza. Mogu se odabrati termini za tjedan dana unaprijed. Jedna osoba može podići najviše 4 karte.

Termini u 11:30, 17:30, 18:30 i 19:30 sati su prodajni i omogućuju privatno putovanje Čarobnim liftom – cijena termina je 30 eura za maksimalno 6 osoba.

Čarobni grad Djeda Mraza

Dok čekate dolazak i druženje s Djeda Mrazom, iskoristite vrijeme za napraviti fotografije s vilenjakicom u jednoj od kućica u Čarobnom gradu Djeda Mraza, na nekoj od foto točki u prigodno uređenom dvorištu, kupite prigodni suvenir, počastite se finim slatkišima i kolačima.

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – nedjelja 10:00 – 21:00

Božić (25.12.) 16:00 – 21:00

Stara godina (31.12.) 10:00 – 13:00

Nova godina (1.1.) 13:00 – 21:00

Grinch ponovno ima svoju kućicu u Čarobnom gradu Djeda Mraza, a tamo ga možete pronaći u slijedećim terminima:

ponedjeljak – četvrtak 17:00 – 21:00

petak 28.12. i 5.12. 17:00 – 21:00

petak (od 12.12.) – nedjelja 10:00 – 13:00 i 17:00 – 21:00

Badnjak i Sv. Stjepan 17:00 – 21:00

Božić – Grinch odmara od božićnih nestašluka

Stara godina 10:00 – 13:00

Nova godina i Sveta tri kralja 17:00 – 21:00

Druženje s Bakom Mraz

Obiđite i Kuću Bake Mraz koja će s veseljem popričati s vama, uz to se poslikajte za uspomenu.

Radno vrijeme:

ponedjeljak – četvrtak 17:00 – 20:00

petak – nedjelja 10:00 – 13:00 i 16:00 – 20:00

(petak 28.11./16:00 – 20:00)

Badnjak i Sv. Stjepan 10:00 – 13:00 i 16:00 – 20:00

Božić Baka Mraz odmara od pečenja kolača

Stara godina 10:00 – 13:00

Nova godina i Sveta tri kralja 16:00 – 20:00

Koncerti i zabavni program

Advent u Varaždinu donosi i bogat glazbeni program. Već 29. studenoga u 19 sati na Trgu kralja Tomislava nastupa mlada glazbena senzacija Jakov Jozinović, čiji je nastup na Špancirfestu privukao tisuće obožavatelja.

U sklopu Dana grada Varaždina, nedjeljnim ritmovima poseban će ton dati Luka Nižetić na Korzu u 11 sati, a navečer u 19 sati nastupit će Nina Badrić.

Na Korzu slijede i drugi koncerti:

13.12. u 19h – Natali Dizdar

14.12. u 18h – ToMa

26.12. u 19h – Filip Rudan

27.12. u 19h – Vatra

Program za najmlađe dodatno će obogatiti razne radionice – od likovnih i LEGO avantura do STEM aktivnosti i kreativnih kolačića Bake Mraz.

Besplatna parkirališta i gradski prijevoz

Kako bi posjetitelji bez brige uživali u adventskim sadržajima, Grad Varaždin organizirao je besplatna parkirališta na tri lokacije:

Roto Svijet Pića – Optujska 157

Gradski bazeni – Zagrebačka 85/A

Auto sajam – Biškupečka 3

Subotom, nedjeljom i blagdanima svakih pola sata vozit će besplatni gradski prijevoz – popularni „buseki“ – koji će posjetitelje prevoziti do Kapucinskog trga i natrag. Petkom te subotom prijepodne moguće je besplatno koristiti i sve regularne linije.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Provjerili smo kako će izgledati Advent u Zagrebu