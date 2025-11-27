Čarobni Advent u Varaždinu: Očekuju vas disco večeri, druženje s Bakom i Djedom Mrazom
Grad Varaždin za advent je pripremio niz atrakcija – od svečanog paljenja adventskih svijeća i velikog klizališta, do koncerata, radionica za djecu i susreta s Djedom Mrazom, a mi donosimo detalje
Varaždin se i ove godine priprema zasjati u svom najčarobnijem izdanju. Ulice povijesne jezgre, trgovi i parkovi već su ukrašeni svjetlucavim lampicama, a grad je spreman otvoriti vrata jednoj od omiljenih blagdanskih manifestacija u Hrvatskoj – Adventu u Varaždinu.
Započinje 28. studenoga i trajat će sve do 6. siječnja iduće godine, donoseći bogat program, blagdansku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Grad je pripremio niz atrakcija – od svečanog paljenja adventskih svijeća i velikog klizališta, do koncerata, radionica za djecu i čarobnih susreta s Djedom Mrazom i njegovim pomoćnicima, a mi donosimo detalje.
Paljenje svijeće na adventskom vijencu
U blizini Korza, ispred Varaždinske katedrale, tradicionalno će se paliti svijeće na velikom adventskom vijencu. Svako paljenje pratit će nastupi zborova, čime će gradski trgovi dobiti poseban ugođaj.
Termini:
- 29.11. 18:30 Paljenje prve adventske svijeće i nastup Zbor Katoličke osnovne škole „Uršuline zvjezdice“
- 6.12. 18:30 Paljenje druge adventske svijeće i nastup Župni zbor „Sion“
- 13.12. 18:30 Paljenje treće adventske svijeće i nastup Vokalnog ansambla „Bl. Ivan Merz“ Župe Kućan Marof
- 20.12. 18:30 Paljenje četvrte adventske svijeće i nastup Zbor mladih Varaždinske biskupije
Klizalište
Kapucinski trg ponovno postaje središte zimskih radosti – ove godine s još većim klizalištem od 1900 četvornih metara, jednim od najvećih u regiji.
U jednom trenutku na ledu može biti i do 500 klizača, a Ledeni park otvara se već 21. studenoga u 18 sati uz nastup artista.
Klizalište će raditi svakoga dana od 10 do 22 sata, a vikendom do 23 sata. Cijena ulaznica iznosi 3 eura za odrasle i 2 eura za djecu, dok se najam klizaljki naplaćuje 3 eura.
Ulaznice:
Odrasli – 3,00 €
Djeca do 1,2m visine – 2,00 €
Najam klizaljki – 3,00 €
Najam pomagala za klizanje (medvjedić) – 4,00 €
Brušenje klizaljki – 5,00 €
Obiteljska ulaznica (ulaz za dvije osobe i dvoje djece – najam klizaljki nije uključen u cijenu) – 8,00 €
Disco nights četvrtkom
Disco večeri na klizalištu donose poseban doživljaj klizanja pod svjetlima reflektora i uz ritmove omiljenih hitova. Svaki četvrtak Kapucinski trg pretvara se u plesnu pozornicu na ledu, gdje se energija, glazba i zabava spajaju u nezaboravnu atmosferu. Profesionalni DJ pobrinut će se za ritmove koji pokreću, dok će dinamična rasvjeta i svjetlosni efekti stvoriti pravi disco ugođaj na ledu. Idealno za ekipu, parove i sve koji žele doživjeti klizanje na potpuno novi, zabavan način.
Termini:
- 27.11. 19:00h – 23:00h
- 4.12. 19:00h – 23:00h
- 11.12. 19:00h – 23:00h
- 18.12. 19:00h – 23:00h
Čarobni lift s Djeda Mrazom
Termini putovanja Čarobnim liftom Djedu Mrazu u Čarobnom gradu 10:00 – 20:45
(pauza 11:45-12:00, 16:45-17:00, 18:45-19:00)
Svaki termin traje 15 minuta.
Besplatne karte za navedene termine mogu se osigurati putem sustava Eventim, u uredu Turističke zajednice grada Varaždina (Ivana Padovca 3) od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00, kao i u kućici na ulazu u Čarobni grad Djeda Mraza od ponedjeljka do petka od 17:00 do 20:00, te subotom, nedjeljom i blagdanima u radno vrijeme Čarobnog grada Djeda Mraza. Mogu se odabrati termini za tjedan dana unaprijed. Jedna osoba može podići najviše 4 karte.
Termini u 11:30, 17:30, 18:30 i 19:30 sati su prodajni i omogućuju privatno putovanje Čarobnim liftom – cijena termina je 30 eura za maksimalno 6 osoba.
Čarobni grad Djeda Mraza
Dok čekate dolazak i druženje s Djeda Mrazom, iskoristite vrijeme za napraviti fotografije s vilenjakicom u jednoj od kućica u Čarobnom gradu Djeda Mraza, na nekoj od foto točki u prigodno uređenom dvorištu, kupite prigodni suvenir, počastite se finim slatkišima i kolačima.
Radno vrijeme:
- Ponedjeljak – nedjelja 10:00 – 21:00
- Božić (25.12.) 16:00 – 21:00
- Stara godina (31.12.) 10:00 – 13:00
- Nova godina (1.1.) 13:00 – 21:00
Grinch ponovno ima svoju kućicu u Čarobnom gradu Djeda Mraza, a tamo ga možete pronaći u slijedećim terminima:
- ponedjeljak – četvrtak 17:00 – 21:00
- petak 28.12. i 5.12. 17:00 – 21:00
- petak (od 12.12.) – nedjelja 10:00 – 13:00 i 17:00 – 21:00
- Badnjak i Sv. Stjepan 17:00 – 21:00
- Božić – Grinch odmara od božićnih nestašluka
- Stara godina 10:00 – 13:00
- Nova godina i Sveta tri kralja 17:00 – 21:00
Druženje s Bakom Mraz
Obiđite i Kuću Bake Mraz koja će s veseljem popričati s vama, uz to se poslikajte za uspomenu.
Radno vrijeme:
- ponedjeljak – četvrtak 17:00 – 20:00
- petak – nedjelja 10:00 – 13:00 i 16:00 – 20:00
- (petak 28.11./16:00 – 20:00)
- Badnjak i Sv. Stjepan 10:00 – 13:00 i 16:00 – 20:00
- Božić Baka Mraz odmara od pečenja kolača
- Stara godina 10:00 – 13:00
- Nova godina i Sveta tri kralja 16:00 – 20:00
Koncerti i zabavni program
Advent u Varaždinu donosi i bogat glazbeni program. Već 29. studenoga u 19 sati na Trgu kralja Tomislava nastupa mlada glazbena senzacija Jakov Jozinović, čiji je nastup na Špancirfestu privukao tisuće obožavatelja.
U sklopu Dana grada Varaždina, nedjeljnim ritmovima poseban će ton dati Luka Nižetić na Korzu u 11 sati, a navečer u 19 sati nastupit će Nina Badrić.
Na Korzu slijede i drugi koncerti:
- 13.12. u 19h – Natali Dizdar
- 14.12. u 18h – ToMa
- 26.12. u 19h – Filip Rudan
- 27.12. u 19h – Vatra
Program za najmlađe dodatno će obogatiti razne radionice – od likovnih i LEGO avantura do STEM aktivnosti i kreativnih kolačića Bake Mraz.
Besplatna parkirališta i gradski prijevoz
Kako bi posjetitelji bez brige uživali u adventskim sadržajima, Grad Varaždin organizirao je besplatna parkirališta na tri lokacije:
- Roto Svijet Pića – Optujska 157
- Gradski bazeni – Zagrebačka 85/A
- Auto sajam – Biškupečka 3
Subotom, nedjeljom i blagdanima svakih pola sata vozit će besplatni gradski prijevoz – popularni „buseki“ – koji će posjetitelje prevoziti do Kapucinskog trga i natrag. Petkom te subotom prijepodne moguće je besplatno koristiti i sve regularne linije.
