Procurili vrući transkripti Putina i Busha: 'S tobom bih bio u rovovima'

Transkripti sastanaka i telefonskih razgovora Vladimira Putina s bivšim američkim predsjednikom Georgeom W. Bushom od 2001. do 2008. godine objavljeni pokazuju kako je Putin tada želio Rusiju uvesti u NATO.

Razgovori dvojice predsjednika izašli su na vidjelo u ponedjeljak, kao rezultat tužbe Nacionalnog sigurnosnog arhiva zbog slobode informiranja.

Dokumenti pokazuju da je ruski predsjednik 2001. godine bio blizak Bushov saveznik zbog njihova zajedničkog fokusa na borbu protiv terorizma - Putinova u Čečeniji, a Bushova protiv Al-Qaide - do te mjere da je Bush uzviknuo: "Ti si tip čovjeka kojeg volim imati sa sobom u rovovima."

No do kraja Bushova mandata, Putin je u više navrata iznio svoje oštre kritike američkih politika, poput invazije na Irak i širenja NATO-a, na više foruma, uključujući i poznati govor u Münchenu 2007. godine.

Bush se u telefonskom razgovoru 2008. požalio da je Putin „vrlo učinkovit kad želiš biti tvrd i nepopustljiv”, pa ga je zamolio: „molim te, budi džentlmen” u svojim komentarima na summitu NATO-a u Bukureštu.

Objava Nacionalnog sigurnosnog arhiva uključuje tri od najznačajnijih razgovora Putina i Busha, iz 2001., 2005. i njihova posljednjeg susreta 2008. godine.

Značajne izjave iz dokumenata

Putin o svojoj potpori Izraelu: "Ako im treba da se obrežem, to ne mogu učiniti."

Bush 2007.: "Moram priznati da nisam shvatio koliko je tvoja reakcija na sustav [protuzračne/proturaketne obrane] bila oštra. To je moja pogreška."

Putin o Čečenima 2001.: "Oni su učenici bin Ladena. Bin Laden ih je obučavao. Da možete vidjeti fotografije, znali biste. Čak i izgledaju kao on."

Putin 2008.: "Raketnom projektilu lansiranom s podmornice u sjevernoj Europi trebalo bi samo šest minuta da stigne do Moskve."

Bush: "Razumijem."

Putin: "A mi smo uspostavili niz mjera odgovora - u tome nema ničeg dobrog. U roku od nekoliko minuta cijeli naš nuklearni odgovor bio bi u zraku."

Razgovor iz 2001. godine

U transkriptu razgovora od 16. lipnja 2001., Putin je podsjetio da je Sovjetski Savez jednom tražio ulazak u NATO te upitao je li to sada moguće, s obzirom na to da razlozi koji su navedeni za odbijanje zahtjeva u prošlosti više nisu relevantni.

"Dali ste važnu izjavu kada ste rekli da Rusija nije neprijatelj. Važno je ono što ste rekli o budućnosti za 50 godina. [Bush je ranije u razgovoru rekao da bi Kina mogla postati prijetnja u tom vremenskom okviru - op.a.]

Rusija je europska i multietnička, poput Sjedinjenih Država. Mogu nas zamisliti kao saveznike. Samo bi nas teška nevolja mogla učiniti saveznicima s drugima. Ali osjećamo se isključenima iz NATO-a", rekao je Putin.

Također je podsjetio da je Sovjetski Savez 1954. godine podnio zahtjev za članstvo u NATO-u, ali je bio odbijen. "NATO je dao negativan odgovor s četiri specifična razloga: nepostojanje austrijskog rješenja, nepostojanje njemačkog rješenja, totalitarni stisak nad istočnom Europom i potreba da Rusija surađuje s procesom razoružanja UN-a. Sada su svi ti uvjeti ispunjeni. Možda bi Rusija mogla biti saveznik", dodao je.

Transkript ne bilježi odgovor na te primjedbe, a Bush je prešao na drugu temu. Putin je tijekom razgovora također rekao da "nikada nije smatrao Sjedinjene Države prijetnjom", čak ni tijekom Hladnog rata.

Putin 2008.: Ukrajina je umjetna država

Objavljeni transkripti otkrivaju i da je Putin Ukrajinu 2008. nazivao "umjetnom državom" i upozoravao da će njezin ulazak u NATO stvoriti dugoročni sukob. U razgovoru od 6. travnja 2008. godine, Putin je Bushu detaljno iznio svoje viđenje Ukrajine, tvrdeći da je njezino pristupanje NATO-u apsolutno neprihvatljivo za Moskvu.

"Neće vam biti novo i ne očekujem odgovor; samo želim to reći naglas. Želio bih naglasiti da će pristupanje NATO-u zemlje poput Ukrajine stvoriti dugoročno polje sukoba za vas i nas, dugoročnu konfrontaciju", rekao je Putin. Na Bushovo dodatno pitanje, Putin je opisao Ukrajinu kao "umjetnu zemlju" s izrazito podijeljenim društvom.

"Sedamnaest milijuna Rusa živi u Ukrajini - trećina stanovništva. Ukrajina je vrlo složena država. To nije nacija izgrađena na prirodan način. To je umjetna zemlja stvorena još u sovjetsko doba. Nakon Drugog svjetskog rata Ukrajina je dobila teritorij od Poljske, Rumunjske i Mađarske - to je gotovo cijela zapadna Ukrajina. Dvadesetih i tridesetih godina prošlog stoljeća Ukrajina je dobila teritorij od Rusije - to je istočni dio zemlje.

Godine 1956. poluotok Krim prebačen je Ukrajini. [...] Naseljen je ljudima vrlo različitih svjetonazora. Ako odete u zapadnu Ukrajinu, vidjet ćete sela u kojima je jedini govorni jezik mađarski, a ljudi nose one njihove kape. Na istoku ljudi nose odijela, kravate i velike šešire. Velik dio ukrajinskog stanovništva doživljava NATO kao neprijateljsku organizaciju", navodi se u transkriptu.

NATO u Ukrajini prijetnja za Ruse

Putin je zatim objasnio da bi potencijalno članstvo Ukrajine u NATO-u stvorilo probleme za Rusiju.

"To stvara prijetnju raspoređivanja vojnih baza i novih vojnih sustava u blizini Rusije. Stvorilo je nesigurnosti i prijetnje za nas. Oslanjajući se na antinatovske snage u Ukrajini, Rusija bi radila na tome da NATO-u oduzme mogućnost širenja. Rusija bi tamo stalno stvarala probleme. Čemu to? Koji je smisao ukrajinskog članstva u NATO-u? Kakva je korist za NATO i SAD?

Može postojati samo jedan razlog za to, a to bi bilo učvršćivanje statusa Ukrajine kao dijela zapadnog svijeta, i to bi bila ta logika. Mislim da to nije ispravna logika. [...] A s obzirom na različita stajališta dijelova stanovništva o članstvu u NATO-u, zemlja bi se jednostavno mogla raspasti. Uvijek sam govorio da postoji određeni pro-zapadni dio i određeni pro-ruski dio", argumentirao je Putin, zaključivši: "Problem tamo nije pristupanje NATO-u, već osiguravanje samodostatnosti Ukrajine. Također, njihovo gospodarstvo treba ojačati."

'Rusi su se odrekli tisuća četvornih kilometara teritorija'

U ranijem razgovoru, od 16. lipnja 2001., Putin je govorio o svom razočaranju promjenama koje su uslijedile nakon raspada Sovjetskog Saveza, naglašavajući potrebu za iskrenošću u odnosima.

"Što se zapravo dogodilo? Dobra volja Sovjetskog Saveza promijenila je svijet, dobrovoljno. A Rusi su se odrekli tisuća četvornih kilometara teritorija, dobrovoljno. Nečuveno. Ukrajina, stoljećima dio Rusije, predana je. Kazahstan je predan. I Kavkaz također. Teško je to zamisliti, a učinili su to partijski šefovi", stoji u transkriptu Putinovih riječi.

