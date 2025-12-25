Božićna poruka Zelenskog: 'Zaželite jednu želju... Znam da svi mislite - da barem umre'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se naciji na Badnjak, podsjećajući na tradicionalno vjerovanje da se te noći "nebesa otvaraju". Poručio je svojim sunarodnjacima da zažele jednu želju, piše Kyiv Independent.

"'Neka propadne', svatko od nas možda misli u sebi", rekao je Zelenski, misleći na ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Ali kada se okrenemo Bogu, naravno, tražimo nešto veće. Tražimo mir za Ukrajinu. Borimo se za nju. I molimo se za nju. I zaslužujemo to", rekao je Zelenski. Dodao je da Ukrajinci žele da svaka obitelj živi u slozi i da se svako dijete raduje darovima, osmijesima i vjeri u dobrotu i čuda. Zelenski je također izrazio nadu da će dobrota i istina pobijediti:

"Da bude pobjeda mira. Da budemo mi. I da bude Ukrajina", dodao je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rusija nastavlja napadati

Njegove su primjedbe uslijedile dok je Rusija nastavila napadati Ukrajinu u danima prije blagdana.

U najnovijem napadu 23. prosinca najmanje tri osobe su ubijene, a 12 ih je ozlijeđeno. Napad, u kojem je sudjelovalo najmanje 635 ruskih dronova i 38 projektila, ponovno je ciljao ukrajinsku energetsku infrastrukturu, ostavljajući zapadne Rivnejske, Ternopiljske i Hmeljnicke oblasti "gotovo potpuno bez struje", prema Ministarstvu energetike.

"Uoči Božića, Rusi su još jednom pokazali tko su zapravo. Masovno granatiranje, stotine 'šahova', balističkih projektila, Kinžalski napadi - sve je korišteno", rekao je Zelenski. "Tako se odvija bezbožni udar. Ovako djeluju oni koji nemaju apsolutno ništa zajedničko s kršćanstvom ili s bilo čime ljudskim."

"Ali mi se držimo. Podržavamo jedni druge. I danas se molimo za sve na prvoj crti bojišnice - da se vrate živi. Za sve one koji su u zatočeništvu - da se vrate kući. Za sve naše pale heroje koji su branili Ukrajinu po cijenu svojih života."

POGLEDAJTE VIDEO: Miro Kovač kaže da će Zelenski kad-tad morati napraviti kompromis jer žrtve su prevelike