Problemi na samom startu sezone: Evo što se dogodilo kada su bolidi izašli na stazu

Sunčano jutro u Melbourneu donijelo je početak akcije na stazi za vrijeme prvog slobodnog treninga Velike nagrade Australije, ali i prve neočekivane probleme u garažama. Dok su momčadi tek počele hvatati ritam na prvom treningu, situacija se brzo zakomplicirala za nekoliko vozača.

RTL-ov sukomentator tijekom prijenosa kratko je sažeo stanje u paddocku: u fazi regeneracije i priprema nikada se ne može sa sigurnošću znati kako će se bolidi ponašati čim izađu na stazu. Upravo to pokazao je i sam početak treninga.

Tekstualni prijenos prvog treninga u sunčanoj Australiji pratite uživo na portalu Net.hr.

Prvi se u problemu našao domaći vozač Oscar Piastri. Nedugo nakon izlaska na stazu javio je svojoj momčadi kako bolid nema očekivanu snagu motora. Iako je uspio ponovno pokrenuti bolid i nastaviti vožnju, početak treninga za njega je bio daleko od idealnog.

Još dramatičniji trenutak dogodio se na izlazu iz boksa. Mladi Arvid Lindblad, kojemu su ovo prvi koraci u bolidu Formule 1, doživio je vrlo neobičan debi. Njegov bolid momčadi Racing Bulls ostao je nepomičan već na izlazu iz pit lanea, zbog čega je nakratko aktiviran i virtualni sigurnosni automobil (VSC). Njegov bolid ubrzo je vraćen u garažu, a mehaničari su odmah krenuli tražiti uzrok problema.

Problemi tu nisu stali. Iskusni Fernando Alonso uopće neće ni izaći na stazu. Iz momčadi su objasnili kako su pronašli sumnju na kvar povezan s pogonskom jedinicom (PU), zbog čega Španjolac nije mogao sudjelovati u prvom slobodnom treningu.

Već na samom početku vikenda postalo je jasno da momčadi čeka puno posla kako bi riješile tehničke poteškoće prije nastavka programa.

