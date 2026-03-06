FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŽUTA ZASTAVA /

Problemi na samom startu sezone: Evo što se dogodilo kada su bolidi izašli na stazu

Problemi na samom startu sezone: Evo što se dogodilo kada su bolidi izašli na stazu
×
Foto: Martin KEEP/AFP/Profimedia

Već na samom početku vikenda postalo je jasno da momčadi čeka puno posla kako bi riješile tehničke poteškoće prije nastavka programa.

6.3.2026.
2:51
T.M.
Martin KEEP/AFP/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sunčano jutro u Melbourneu donijelo je početak akcije na stazi za vrijeme prvog slobodnog treninga Velike nagrade Australije, ali i prve neočekivane probleme u garažama. Dok su momčadi tek počele hvatati ritam na prvom treningu, situacija se brzo zakomplicirala za nekoliko vozača.

RTL-ov sukomentator tijekom prijenosa kratko je sažeo stanje u paddocku: u fazi regeneracije i priprema nikada se ne može sa sigurnošću znati kako će se bolidi ponašati čim izađu na stazu. Upravo to pokazao je i sam početak treninga.

Tekstualni prijenos prvog treninga u sunčanoj Australiji pratite uživo na portalu Net.hr.

Prvi se u problemu našao domaći vozač Oscar Piastri. Nedugo nakon izlaska na stazu javio je svojoj momčadi kako bolid nema očekivanu snagu motora. Iako je uspio ponovno pokrenuti bolid i nastaviti vožnju, početak treninga za njega je bio daleko od idealnog.

Još dramatičniji trenutak dogodio se na izlazu iz boksa. Mladi Arvid Lindblad, kojemu su ovo prvi koraci u bolidu Formule 1, doživio je vrlo neobičan debi. Njegov bolid momčadi Racing Bulls ostao je nepomičan već na izlazu iz pit lanea, zbog čega je nakratko aktiviran i virtualni sigurnosni automobil (VSC). Njegov bolid ubrzo je vraćen u garažu, a mehaničari su odmah krenuli tražiti uzrok problema.

Problemi tu nisu stali. Iskusni Fernando Alonso uopće neće ni izaći na stazu. Iz momčadi su objasnili kako su pronašli sumnju na kvar povezan s pogonskom jedinicom (PU), zbog čega Španjolac nije mogao sudjelovati u prvom slobodnom treningu.

Već na samom početku vikenda postalo je jasno da momčadi čeka puno posla kako bi riješile tehničke poteškoće prije nastavka programa.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je najstariji na stazi, tko donedavno nije imao vozačku i zašto je cijeli svijet poludio za Formulom 1?

F1 VijestiTreningVelika Nagrada Australije
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx