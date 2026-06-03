Ona ima 26, on 60: Svi misle da su otac i kći, a žive u sretnom braku i to pod strogim pravilima

Gracen Greagan (26) i njezin suprug Kevin (60) ne prestaju izazivati predrasude gdje god se pojave. Ljudi ih često gledaju s nevjericom, misleći da su otac i kći – no par tvrdi da ih takvi komentari uopće ne pogađaju. Za njih je jasno: svatko ima pravo na svoje mišljenje.

Vjenčali su se u studenom 2025. godine, a njihova priča ljubavi započela je četiri i pol godine ranije, u restoranu gdje je Gracen radila kao menadžerica. Kevin, koji je tada bio redoviti gost restorana, zaljubio se u nju kroz razgovore o zajedničkim vrijednostima i životnim principima.

Danas svoju svakodnevicu dijele s pratiteljima na popularnom TikTok profilu, gdje je jedan video izazvao lavinu reakcija. U njemu su otkrili dva ključna dogovora: nikada ne konzumiraju alkohol jedno bez drugog i svaku večer zajedno mole prije spavanja.

Pravilo o alkoholu izazvalo je najviše kritika, a mnogi su Kevina optužili za prekomjernu kontrolu nad znatno mlađom suprugom. Par odlučno odbacuje takve tvrdnje. Za njih to nije kontrola, već zajednička jasnoća i usklađenost - izbor koji ih čini jačima kao parom.

Svojim sadržajem, koji planiraju proširiti i na YouTube kanal, Gracen i Kevin žele potaknuti iskrene razgovore o ljubavi, vjeri i autentičnosti u modernim vezama.