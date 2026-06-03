Lice Zlatka Dalića dovoljno govori, a na Rujevici se dogodio i trenutak koji je zabrinuo naciju

Nismo izgledali dobro, na treninzima je bilo bolje, rekao je Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, nakon poraza 0-2 na Rujevici protiv Belgije u prijateljskom dvoboju za Svjetsko prvenstvo.

Strijelci su za Belgiju bili Tielemans u 38. te Lukaku na samom kraju, u 96. minuti.

„Čestitam suparniku koji je bio bolji u svakom pogledu. Nikada nije lijepo izgubiti i boljet će nas malo ovaj poraz, ali sigurno nije nikakva tragedija. Treba iz svega izvući pouke i popraviti se. Moramo vidjeti što je sve bio problem, premda odmah mogu reći da smo morali bolje odraditi fazu obrane. Nismo stajali dobro na terenu, a niti trka nije bila dobra“, komentirao je izbornik Dalić kojeg je naljutio prvi primljeni pogodak.

„To ne smijemo dozvoljavati. Bunimo se i razgovaramo sa sucem, oni izvedu na brzinu, probiju stranu i daju pogodak. Govorili smo da treba udvajati Dokua, ali to nismo napravili. Pogriješili smo. Nedostajalo je koncentracije. Govorilo smo i o brzom otvaranju koje je trebalo, ukupno gledano, biti bolje. Imali smo neke situacije, ali nismo zabili“, rekao je Dalić koji je bio vidno razočaran onime što je vidio uz teren. Nekoliko puta je prema pomoćnicima negodovao, a to raspoloženje se vidjelo i na njegovom licu.

Trenutak koji je zabrinuo naciju dogodio se kada se Ivan Perišić uhvatio za stražnju ložu. Melem za oči, pogotovo za nježniji spol, bio je Pongračić koji je nakon utakmice pokazao isklesano tijelo.