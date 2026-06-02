Lijepe Zadranke znaju kako privući pozornost: Kalelarga i Forum zamijenile su pravu modnu pistu

Zadranke su i ovog proljeća potvrdile status žena s istančanim modnim ukusom, vješto spajajući aktualne trendove s bezvremenskom klasikom.

Gradskim ulicama dominirale su odvažnije kombinacije boja koje su unijele svježinu i vedrinu u svakodnevne outfite, a posebno su se istaknuli upečatljivi tonovi ružičaste i crvene koje su nosile s puno samopouzdanja.

Očekivano, neizostavan modni dodatak bile su sunčane naočale, koje se nisu skidale ni tijekom najkraćih šetnji gradom. Upravo su detalji, uz dobru mjeru elegancije i trendovskih komada, još jednom pokazali zašto su Zadranke među najbolje odjevenim Dalmatinkama.

U galeriji pogledajte što su ovog proljeća nosile Zadranke.