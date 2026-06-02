Fanovi ne skidaju pogled s nje! Zgodna Francuskinja povećala grudi pa otvorila mrežu za odrasle

Francuska tenisačica Océane Dodin, nekad 46. igračica svijeta, povukla je dva poteza koja su uzdrmala teniski svijet. Nakon duge pauze zbog ozljede koju je iskoristila za operaciju povećanja grudi, pokrenula je karijeru na platformi za odrasle OnlyFans, gdje može zaraditi više nego u cijeloj sportskoj karijeri.

Prva aktivna igračica s implantatima

Dodin je devet mjeseci bila izvan terena zbog kroničnog problema s unutarnjim uhom koji joj je uzrokovao vrtoglavicu. Tu je prisilnu pauzu iskoristila za estetski zahvat o kojem je dugo sanjala. "To je nešto što sam dugo željela učiniti. Iskoristila sam stanku jer nakon operacije morate mirovati oko dva mjeseca, što je tijekom sezone nemoguće", izjavila je za medije. Odbacila je brige da će joj implantati smetati u igri. "Svi su mi govorili da neću moći igrati, kao da sam stavila lubenice. Nisu male, ali mi ne smetaju. Postoje prilagođeni grudnjaci", objasnila je. Iako je Simona Halep imala operaciju smanjenja grudi, Dodin se smatra prvom aktivnom WTA igračicom koja se podvrgnula povećanju.

Novi, unosniji izvor prihoda

Nedugo nakon povratka na teren, 29-godišnja Francuskinja objavila je suradnju s platformom OnlyFans. Prema izvještajima, potpisala je sponzorski ugovor koji bi joj u samo jednoj godini mogao donijeti više od 3,6 milijuna eura, čime bi nadmašila zaradu od teniskih nagrada u cijeloj 14-godišnjoj karijeri. Na svom profilu, koji promovira sloganom "Otkrijte svemir gdje se tenis susreće sa senzualnošću, uvijek sa stilom", Dodin dijeli sadržaj daleko od sportskih terena, preuzimajući kontrolu nad vlastitim imidžom.

Iako se njezin rang na WTA ljestvici zbog neaktivnosti strmoglavio ispod 800. mjesta, čini se da je Dodin pronašla novi put. I dalje aktivno igra, no ovim je potezom osigurala financijsku neovisnost na način koji joj teniski teren možda nikada ne bi omogućio.