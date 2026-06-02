Prepoznajete ga? Još je u optuženičkoj klupi, a evo kako je izgledao prije vrtoglavog uzleta pa pada

Mario Banožić u utorak ujutro opet je sjeo u optuženičku klupu na Općinskom sudu u Vinkovcima u nastavku suđenja za prometnu nesreću od 11. studenog 2023. godine. Banožića se, podsjetimo, tereti za izazivanje prometne nesreće u kojoj je poginuo otac dvoje djece Goran Šarić (41).

Bivšeg ministra državne imovine, a zatim i obrane ne zastupa više odvjetnica Ksenija Vržina već je angažirao dvije nove odvjetnice - Sandru Marković i Marijanu Tomić.

Banožić je tražio izuzeće predstavnika optužbe, dizao kaznene prijave protiv svjedoka i činio niz radnji kako bi ometao proces, piše 24sata.

Građani pamte Banožića, osim po nesreći, i po sukobu s predsjednikom Zoranom Milanovićem, ali i po njegovom izgledu. I dok ga danas krasi uredna brada i odijelo, prije više od 10 godina izgledao je potpuno drugačije.

Bogata karijera prije nesreće

Na fotografijama u galeriji vidi se bez brade i kratko ošišane kose snimljene oko 2014. godine. Banožić je rođen u Vinkovcima. U braku je i ima troje djece.

Prije nego što je postao ministar, bio je predstojnik Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i turizam u Vinkovcima te pročelnik Stručne službe za reviziju u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Jedno je vrijeme obnašao dužnost direktora na Vinkovačkoj televiziji, a prije toga je radio kao pročelnik Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije. Od 2010. do 2013. radio je i kao pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za regionalni razvoj i međunarodnu suradnju.

Bogatu karijeru prekinula je stravična nesreća. Banožić je kobne subote rano ustao i krenuo u lov sa svojim terencem. U 6 sati i 15 minuta na izlazu iz Vinkovaca u smjeru Županje izazvao je prometnu nesreću u kojoj je život izgubio vozač kombija.

U ekskluzivnom intervjuu RTL-ovom Andriji Jarku više od pola godine nakon nesreće rekao je da nije pretjecao. Bivši ministar kazao je da se zadnji dio Šarićeva kombija našao u njegovoj prometnoj traci prije nego što su se sudarili.

"Ono što mogu reći je da nakon svoje vožnje koja je išla u pravcu prema Županji, nakon kamiona koji je vozio ispred mene nekakvih 100 metara, na suprotnom traku pojavljuje se kombi bijele boje koji u nekom trenutku sa svojom zadnjom stranom prelazi u moju stranu. Da li se to dogodilo zbog kočenja ili zbog nečeg drugog, ja sad to u tom trenutku ne mogu reći. Uglavnom, njegova zadnja polovica prelazi u moju stranu. Ja u tom trenutku pokušavam kočiti, međutim odlazim na lijevo i zato se dogodilo ono što sam rekao, nije frontalni sudar nego on je bio više bočno, ali dopustimo da to fizika pojasni, da ja ne bih sad ovdje bio prometni stručnjak", rekao je Banožić u intervjuu koji je izazvao dosta kontroverzi i podijeljenih mišljenja prometnih stručnjaka.