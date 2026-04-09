Sve su to Hrvati platili: Od Audija vrijednog 65.000 eura do ureda s kupaonicom i kadom

Dizajnerski stolac od 1.800 eura. Njega si stanovnik Samobora, čak i ako potroši cijelu prosječnu plaću, ne može priuštiti. No, kupila ga je gradonačelnica Samobora, koja je za uređenje cijelog ureda potrošila 75 tisuća eura gradskog novca.

"Ja smatram da je Grad Samobor trebao dobiti reprezentativan prostor. Mene je bilo sram kada su mi dolazili veleposlanici, različite stranke, građani ovdje ili na prijeme ili na sastanke. Štoviše, nisam ih ni održavala u bivšem uredu zato što je bio u stvarno lošem stanju. Dodatno je oštećen bio u potresu", komentirala je gradonačelnica Samobora Petra Škrobot.

Propitivalo se i bivšeg HDZ-ova ministra obrane Marija Banožića, koji je koristio državni stan od 90 kvadrata na koji, prema odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, nije imao pravo. Kupovao je jastučiće, zavjese i uredio ga za 25 tisuća eura. "Ja živim u tom stanu i vratit ću ga kako sam ga i dobio", komentirao je tada Banožić.

Ured s kupaonicom i kadom

Bivši SDP-ov ministar Mihael Zmajlović u uredu je poželio imati kupaonicu s kadom. Danas pred kamere ne želi, a tada se branio da to nije luksuz. Građani oko skupih uređenja političara podijeljeni.

"Ako se uzme obzir da je četka za wc u Gunji koštala 100 eura onda to nije previše. Postoje dizajnerski stolci koji koštaju toliko", komentirao je Ivo iz Zagreba.

"To su preveliki novci za potrošiti za uređenje svog ureda, morala bi misliti o ljudima, pogotovo nama penzionerima", kaže Goran iz Zagreba. "Mislim da nije previše. Mora se nešto i u moderno uložiti", kaže Vesna iz Zagreba.

Namještaj iz 1992.

Gradonačelnik Svete Nedelje branio se zbog kupnje Audija A6 vrijednog 65 tisuća eura bez PDV-a. Taj je natječaj, nakon kritika javnosti, ipak poništio - pa raspisao novi. A za uređenja dva ureda potrošio je 15 tisuća eura.

"Svatko odgovara na kraju krajeva kao i ja svojim biračima. Nekome će to birači oprostiti. Nekome neće tako da svatko raditi ono najbolje što može. Što se tiče uređenja ureda mi smo se vodili funkcionalnošću i onome što je dostupno na tržištu", kaže Dario Zurovec.

Na tržištu 1992. nije bilo toliko dizajnerskog namještaja. Sinjski gradonačelnik Miro Bulj namještaj u svom uredu je naslijedio i zasad ga ne misli mijenjati. "U mene prvo što dođu građani, dnevno ih primim puno na dnevnoj bazi kažu daj promini ovo staro je, a ja kažem neću to prominit jer mislim da ima puno prioritetnijih stvari", kaže Bulj.

Odluka na biračima

Nekoliko HDZ-ovih gradonačelnika koje smo kontaktirali nije htjelo pred kamere. Prioritet za uređivanje ureda nije vidio ni gradonačelnik Koprivnice.

"U Koprivnici sam naslijedio ured od svog prethodnika koji je tada bio renoviran,ali ništa monumentalno. U mojim mandatima smo promijenili tapecirunge i tapisone", kaže Mišel Jakšić.

A jesu li političari ipak bili rastrošni ili ne, odlučit će birači, na sljedećim izborima.