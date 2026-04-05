FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EKSKLUZIVNO: CRODEMOSKOP /

Tko drži konce u rukama, a tko pada? Evo kakav rejting drže stranke i koga bi Hrvati birali

Većina građana i dalje misli da idemo u krivom smjeru te su pestimitični

5.4.2026.
19:37
RTL Danas
Slavko Midžor/Igor Šoban/Davor Puklavec/Pixsell
VOYO logo
VOYO logo

Najnovije istraživanje Crodemoskopa provedeno je dok i dalje traje rat na Bliskom istoku i energetska kriza.

HDZ ostaje prvi izbor, s nešto višim rejtingom – na stabilnih su 30 posto (29,7 posto u ožujku).

Blago raste i SDP, koji je na 22,8 posto (22,6 posto u ožujku). No, Možemo! pada već drugi mjesec zaredom. Sada su ispod 12 posto (12,3 posto u ožujku).

Tko drži konce u rukama, a tko pada? Evo kakav rejting drže stranke i koga bi Hrvati birali
Foto: RTL Danas

MOST-u rejting raste, sad su na 6,4 posto (6,2 posto u ožujku), a slijedi Marija Selak Raspudić i Drito s 2,2 posto potpore (2,6 posto u ožujku), čija je stranka nakon promjene naziva u blagom padu, baš kao i Domovinski pokret s 2,1 posto podrške (2,4 posto u ožujku). Stranka Centar tek nešto iznad 1 posto potpore, odnosno na 1,2 posto.

Tko drži konce u rukama, a tko pada? Evo kakav rejting drže stranke i koga bi Hrvati birali
Foto: Crodemoskop 2 5.4.2026.

Još niži rejting imaju DOMINO (1,1 posto), IDS (1,1 posto), Pravo i pravda (0,9 posto).

Tko drži konce u rukama, a tko pada? Evo kakav rejting drže stranke i koga bi Hrvati birali
Foto: RTL Danas

A ispod jedan posto je i niz manjih stranaka – među njima i HSS, koji je iz oporbe prešao u vlast, na skromnih su 0,6 posto. Neodlučnih je nešto više u odnosu na mjesec prije – 15 posto.

Najpozitivci i dalje Milanović i Plenković

U vrhu ljestvice pozitivaca i dalje su dva predsjednika, sa stabilnim rejtinzima – Zoran Milanović na gotovo 27, a Andrej Plenković na 16 posto. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević treći je najpozitivniji političar u zemlji.

Tko drži konce u rukama, a tko pada? Evo kakav rejting drže stranke i koga bi Hrvati birali
Foto: RTL Danas

Ministar obrane Ivan Anušić drugi je najpopularniji HDZ-ovac, skočio je na četvrto mjesto i iza sebe ostavio Ivanu Kekin, Biljanu Borzan i Daliju Orešković.

Tko drži konce u rukama, a tko pada? Evo kakav rejting drže stranke i koga bi Hrvati birali
Foto: RTL Danas

Rejting se pak topi Mariji Selak Raspudić. Slijede Ivan Penava, kojem rejting raste, zatim Marin Miletić, a šefa SDP-a nema u 10 najpozitivnijih. Nitko je itekako prepoznat kod ispitanika – bira ga petina.

Tko drži konce u rukama, a tko pada? Evo kakav rejting drže stranke i koga bi Hrvati birali
Foto: RTL Danas

Najnegativac i dalje premijer Plenković, pa onda Milanović

Na vrhu ljestvice najnegativaca i dalje je premijer Plenković, ali negativnim ga ocjenjuje 5 posto manje građana nego mjesec prije. Predsjednik Milanović i zagrebački gradonačelnik zamijenili su mjesta – Milanović je ponovno drugi, a Tomašević treći najnegativac. Na četvrto mjesto vratio se Milorad Pupovac.

Tko drži konce u rukama, a tko pada? Evo kakav rejting drže stranke i koga bi Hrvati birali
Foto: RTL Danas

Slijede Ivan Penava, pa Josip Dabro, kojeg ovaj mjesec 4 posto manje građana doživljava negativnim. Ivanu Anušiću, osim pozitivnog, raste i negativni doživljaj kod birača – i to za 2 posto.

Tko drži konce u rukama, a tko pada? Evo kakav rejting drže stranke i koga bi Hrvati birali
Foto: RTL Danas

U top 10 negativaca još su: Sandra Benčić, Goran Grlić Radman, te na začelju Siniša Hajdaš Dončić. Da su negativni svi političari stav je 10 posto ispitanika.

Tko drži konce u rukama, a tko pada? Evo kakav rejting drže stranke i koga bi Hrvati birali
Foto: RTL Danas

Po pitanju ocjena, u blagom su padu svi, ali Ured Predsjednika jedini je upisao trojku (3). Saboru i Vladi građani su dali dovoljan (2).

Tko drži konce u rukama, a tko pada? Evo kakav rejting drže stranke i koga bi Hrvati birali
Foto: RTL Danas

Većina ispitanika nije optimistična

A koliko ste optimistični?

Jedna petina ispitanika smatra da naša zemlja ide u dobrom smjeru, dok više od 70 posto ne dijeli optimizam i kaže – smjer je pogrešan.

Tko drži konce u rukama, a tko pada? Evo kakav rejting drže stranke i koga bi Hrvati birali
Foto: RTL Danas

Očekivano, najvažnija tema u posljednjih mjesec dana je američko-izraelski napad na Iran i eskalacija rata na Bliskom istoku. Da je to tema broj 1, stav je više od 48 posto ispitanika. Druga najvažnija tema za vas je rast cijena goriva te vladina intervencija.

Tko drži konce u rukama, a tko pada? Evo kakav rejting drže stranke i koga bi Hrvati birali
Foto: RTL Danas

Istraživanje je za RTL provela agencija Promocija Plus, od 31. ožujka do 2. travnja, na uzorku od tisuću ispitanika. Maksimalna greška uzorka je +/- 3 posto, a za rejting stranaka +/- 3 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Cro DemoskopEkskluzivno IstraživanjeRejting Stranaka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike