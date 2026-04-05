Tko drži konce u rukama, a tko pada? Evo kakav rejting drže stranke i koga bi Hrvati birali

Najnovije istraživanje Crodemoskopa provedeno je dok i dalje traje rat na Bliskom istoku i energetska kriza.

HDZ ostaje prvi izbor, s nešto višim rejtingom – na stabilnih su 30 posto (29,7 posto u ožujku).

Blago raste i SDP, koji je na 22,8 posto (22,6 posto u ožujku). No, Možemo! pada već drugi mjesec zaredom. Sada su ispod 12 posto (12,3 posto u ožujku).

MOST-u rejting raste, sad su na 6,4 posto (6,2 posto u ožujku), a slijedi Marija Selak Raspudić i Drito s 2,2 posto potpore (2,6 posto u ožujku), čija je stranka nakon promjene naziva u blagom padu, baš kao i Domovinski pokret s 2,1 posto podrške (2,4 posto u ožujku). Stranka Centar tek nešto iznad 1 posto potpore, odnosno na 1,2 posto.

Još niži rejting imaju DOMINO (1,1 posto), IDS (1,1 posto), Pravo i pravda (0,9 posto).

A ispod jedan posto je i niz manjih stranaka – među njima i HSS, koji je iz oporbe prešao u vlast, na skromnih su 0,6 posto. Neodlučnih je nešto više u odnosu na mjesec prije – 15 posto.

Najpozitivci i dalje Milanović i Plenković

U vrhu ljestvice pozitivaca i dalje su dva predsjednika, sa stabilnim rejtinzima – Zoran Milanović na gotovo 27, a Andrej Plenković na 16 posto. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević treći je najpozitivniji političar u zemlji.

Ministar obrane Ivan Anušić drugi je najpopularniji HDZ-ovac, skočio je na četvrto mjesto i iza sebe ostavio Ivanu Kekin, Biljanu Borzan i Daliju Orešković.

Rejting se pak topi Mariji Selak Raspudić. Slijede Ivan Penava, kojem rejting raste, zatim Marin Miletić, a šefa SDP-a nema u 10 najpozitivnijih. Nitko je itekako prepoznat kod ispitanika – bira ga petina.

Najnegativac i dalje premijer Plenković, pa onda Milanović

Na vrhu ljestvice najnegativaca i dalje je premijer Plenković, ali negativnim ga ocjenjuje 5 posto manje građana nego mjesec prije. Predsjednik Milanović i zagrebački gradonačelnik zamijenili su mjesta – Milanović je ponovno drugi, a Tomašević treći najnegativac. Na četvrto mjesto vratio se Milorad Pupovac.

Slijede Ivan Penava, pa Josip Dabro, kojeg ovaj mjesec 4 posto manje građana doživljava negativnim. Ivanu Anušiću, osim pozitivnog, raste i negativni doživljaj kod birača – i to za 2 posto.

U top 10 negativaca još su: Sandra Benčić, Goran Grlić Radman, te na začelju Siniša Hajdaš Dončić. Da su negativni svi političari stav je 10 posto ispitanika.

Po pitanju ocjena, u blagom su padu svi, ali Ured Predsjednika jedini je upisao trojku (3). Saboru i Vladi građani su dali dovoljan (2).

Većina ispitanika nije optimistična

A koliko ste optimistični?

Jedna petina ispitanika smatra da naša zemlja ide u dobrom smjeru, dok više od 70 posto ne dijeli optimizam i kaže – smjer je pogrešan.

Očekivano, najvažnija tema u posljednjih mjesec dana je američko-izraelski napad na Iran i eskalacija rata na Bliskom istoku. Da je to tema broj 1, stav je više od 48 posto ispitanika. Druga najvažnija tema za vas je rast cijena goriva te vladina intervencija.

Istraživanje je za RTL provela agencija Promocija Plus, od 31. ožujka do 2. travnja, na uzorku od tisuću ispitanika. Maksimalna greška uzorka je +/- 3 posto, a za rejting stranaka +/- 3 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.