Pogledajte najzanimljivije trenutke kaotične Velike nagrade Monaka

Velika nagrada Monaka donijela je jednu od najnepredvidljivijih i najkaotičnijih utrka sezone, obilježenu brojnim incidentima, sigurnosnim automobilima, crvenim zastavama i kaznama koje su potpuno promijenile poredak od starta do cilja. Na kraju svega, Kimi Antonelli upisao je još jednu impresivnu pobjedu, ispred Lewisa Hamiltona i Charlesa Leclerca, dok je Isack Hadjar senzacionalno završio na postolju.

Utrka je od samog početka bila ispunjena dramom. Max Verstappen nije uspio ni u prvom pokušaju starta bez problema, što je odmah otvorilo niz tehničkih i sportskih upitnika u poretku. Iako se kasnije nije vraćao u utrku, jasno je da vozač Red Bull nije imao idealan dan.

Već u ranoj fazi Antonelli se nametnuo kao ključna figura. Mladi vozač Mercedesa preuzeo je vodstvo i počeo graditi prednost, dok su iza njega Leclerc i Hamilton držali priključak, ali uz stalni pritisak i promjenjive uvjete na stazi. U tom trenutku Isack Hadjar držao je iznenađujuće visoku poziciju, pokazujući da Red Bull ima ozbiljan tempo u Monte Carlu.

Prvi veći val kaosa krenuo je kroz incidente i kazne. Brojni vozači bili su pod istragama zbog prekoračenja pravila, a sigurnosni automobil i crvene zastave dodatno su fragmentirali utrku. Situacija se dodatno zakomplicirala nakon kontakta Leclerca sa zidom, što je izazvalo žutu zastavu i nakratko dovelo u pitanje njegov nastavak utrke, no Ferrari je uspio sanirati štetu.

U srednjem dijelu utrke strategije su postale ključne. Neki vozači su rano ulazili u boks, drugi su ostajali na stazi u nadi da će iskoristiti sigurnosni automobil. To je stvorilo ogromne razlike u taktici i potpuno izmiješalo poredak. U jednom trenutku Antonelli, Hamilton i Leclerc ponovno su se našli u borbi za vrh, dok je Russell pokušavao držati priključak.

Kako se utrka bližila završnici, situacija je postajala sve kaotičnija. Crvena zastava ponovno je prekinula akciju, a nakon nastavka utrke uslijedio je novi restart. Kazne su nastavile padati, a FIA je nekoliko puta mijenjala odluke, što je dodatno utjecalo na konačni poredak.

U završnim krugovima Antonelli je još jednom pokazao kontrolu i brzinu, te je bez većih problema zadržao vodstvo. Hamilton je završio drugi nakon stabilne, ali zahtjevne utrke, dok je Leclerc unatoč kontaktu sa zidom nije mogao reći isto te ispao u samoj završnici.

Najveće iznenađenje dana ipak je Isack Hadjar, koji je izdržao pritisak, kaos i promjene uvjeta te se probio do postolja, potvrdivši potencijal koji se već neko vrijeme najavljuje.

Russell i Gasly također su bili u borbi za visoke pozicije, ali su kazne i taktičke odluke utjecale na njihov konačni plasman. Piastri je ostao blizu vrha, dok su Norris i Sainz imali utrku punu problema i tehničkih ograničenja i na koncu morali umiroviti svoje bolide.

U konačnici, Monako je još jednom opravdao reputaciju najnepredvidljivije utrke kalendara. Antonelli je izašao kao veliki pobjednik, ali jednako toliko pažnje privukli su incidenti, kazne i potpuni taktički kaos koji je obilježio cijeli dan na ulicama Kneževine. Najzanimljivije trenutke utrke pogledajte OVDJE