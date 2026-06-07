Leclerc objasnio uzrok sudara: 'Ovako nešto mi se nikad nije dogodilo'

Charles Leclerc je na Velikoj nagradi Monaka doživio iznimno frustrirajući i dramatičan kraj utrke nakon što je u završnici, neposredno prije ponovnog starta iza sigurnosnog automobila, izletio u zaštitnu ogradu u zavoju Anthony Noghes. U trenutku nesreće držao je treće mjesto, no ubrzo je putem radio-veze Ferrariju jasno poručio da ne smatra kako je kriv za incident.

Odmah nakon izlaska iz bolida Leclerc je bio vrlo jasan u komunikaciji s timom, naglasivši da ne preuzima odgovornost za ono što se dogodilo. Kasnije je u razgovoru s medijima u Monaku dodatno objasnio kako je uzrok problema bio ozbiljan tehnički kvar na kočionom sustavu, zbog kojeg je praktički izgubio mogućnost normalnog usporavanja bolida.

„Od četiri kočnice, tri nisu radile“, izjavio je Leclerc. „U bolidu Formule 1 to je katastrofa. Prednja lijeva je funkcionirala kako treba, prednja desna djelomično, a obje stražnje uopće nisu radile. I kada kažem ‘uopće’, mislim da na podacima nema nikakvog usporavanja. Kao da čeljusti uopće nisu bile ugrađene.“

Situaciju je opisao kao „noćnu moru“, ali je istaknuo da Ferrari već ima rješenje unutar momčadi te da će od iduće utrke prijeći na konfiguraciju kočnica koju koristi njegov momčadski kolega Lewis Hamilton, u nadi da će to riješiti problem.

Leclerc je pojasnio i kako se kvar postupno pogoršavao nakon intervencije sigurnosnog automobila, do te mjere da je posljednji zavoj prije izlijetanja postao praktički nemoguć za kontrolirati. Prema njegovim riječima, jedina alternativa bila bi potpuno ne kočiti, što bi neizbježno dovelo do još težeg sudara u prvom zavoju nakon ravnine.

Ferrari još uvijek analizira točan uzrok kvara, no Leclerc pretpostavlja da bi problem mogao biti povezan s trošenjem kočnica, što je čest izazov na zahtjevnoj i uskoj gradskoj stazi u Monaku. Ipak, naglasio je da ovako ekstreman kvar nikada prije nije doživio.

„Ne znam je li riječ o trošenju“, rekao je. „Monako je uvijek zahtjevan za kočnice, ali ovako nešto nikad mi se nije dogodilo. Ponekad je teško, ali ovdje jednostavno nije bilo moguće proći zavoj.“

Dodao je i kako su viši članovi Ferrarijeve momčadi, uključujući šefa momčadi Freda Vasseura i Jeromea d’Ambrosija, već analizirali podatke te potvrdili da je uzrok problema prilično jasan.

Na pitanje postoji li nešto pozitivno što bi mogao izvući iz cijelog vikenda, Leclerc je sažeto odgovorio da je jedina utjeha činjenica kako će za sljedeću utrku imati rješenje za kočioni problem.