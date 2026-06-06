Ferrari sprema napad na pobjedu, ali njihove ljepotice zapalile su Monte Carlo

Velika nagrada Monaka, najglamuroznija postaja Formule 1, ponovno je spojila oktansku akciju i zvjezdani sjaj. Subotnje kvalifikacije na povijesnoj uličnoj stazi donijele su iznenađenja, no jednaku pažnju privukao je i dolazak slavnih lica u paddock Ferrarija.

U napetoj borbi za startne pozicije na stazi gdje je pretjecanje gotovo nemoguće, mladi vozač Mercedesa Kimi Antonelli osigurao je svoj prvi pole position, ostavivši iza sebe Maxa Verstappena. Za navijače Ferrarija, fokus je bio na drugom redu, koji su zauzeli njihovi vozači. Lewis Hamilton ostvario je treće vrijeme, neposredno ispred momčadskog kolege i lokalnog heroja Charlesa Leclerca. Leclercov put do četvrtog mjesta nije bio bez poteškoća; u završnici kvalifikacija zabilježio je kontakt s ogradom koji je rezultirao manjim oštećenjem na bolidu, no srećom bez većih posljedica po rezultatima kvalifikacija.

Dok se na stazi vodila bitka za stotinke, u paddocku su sve kamere bile uperene u Kim Kardashian. Reality zvijezda i globalna ikona stigla je u Monte Carlo u pratnji sestre Khloe kako bi podržala dečka Lewisa Hamiltona, što je bio njezin prvi posjet jednoj F1 utrci otkako je par početkom lipnja ozvaničio vezu. Njihova romansa, koja cvjeta od početka godine, puna je zajedničkih putovanja i pojavljivanja u javnosti. Njezin dolazak pokrenuo je lavinu komentara na društvenim mrežama, a obožavatelji su Hamiltonov smjeli modni izričaj - prozirnu majicu prekrivenu fluorescentnim šljokicama - odmah prozvali "Kardashian efektom". "Kim mu je to odabrala", jedan je od čestih komentara. Ipak, Hamilton nije bio jedini vozač Ferrarija s glamuroznom podrškom. Charlesa Leclerca bodrila je njegova supruga Alexandra, s kojom se vjenčao u veljači ove godine. Njezina prisutnost upotpunila je sliku o Ferrarijevoj garaži kao centru medijske pažnje ovog vikenda.

Iako mnogi Hamiltonov stil povezuju s novom romansom, sedmerostruki prvak već je godinama etabliran kao modna ikona. Suradnje s brendovima poput Tommyja Hilfigera i Valentina potvrđuju da je paddock oduvijek bio njegova modna pista. No, iza blještavila, 2026. je za Hamiltona godina dokazivanja. Nakon teške prve sezone u Ferrariju, obilježene frustracijama, pobjeda u Monaku bila bi savršen način za prekid niza od 41 utrke bez trijumfa. Posljednji put je slavio još 2024. godine, a povratak na vrh na tako legendarnoj stazi imao bi poseban značaj u sezoni velikih tehničkih promjena.

S oba bolida u drugom redu, Ferrari ima sjajnu priliku napasti pobjedu. Hamilton traži iskupljenje, dok Leclerc sanja o prvom slavlju kod kuće. U Monaku, gdje je start ključan, početak utrke mogao bi definirati konačni ishod dana.