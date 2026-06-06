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VN MONAKO /

Drama u taboru favorita: Šef Ferrarija hospitaliziran

Drama u taboru favorita: Šef Ferrarija hospitaliziran
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Foto: Marco Canoniero/Alamy/Profimedia

Ferrari se smatra jednim od glavnih favorita za ovotjednu Veliku nagradu Monaka jer njihov bolid dobro odgovara sporim i srednje brzim zavojima karakterističnima za stazu u Monte Carlu.

6.6.2026.
13:53
Sportski.net
Marco Canoniero/Alamy/Profimedia
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Uoči Velike nagrade Monaka stigle su zabrinjavajuće vijesti iz tabora jednog od favorita te utrke. Šef Ferrarijeve momčadi Frederic Vasseur je hospitaliziran te će propustiti kvalifikacije.

Vasseur je u petak bio na stazi, gdje je Ferrari ostvario prvo i drugo mjesto u oba slobodna treninga, no momčad je u subotu, uoči posljednjeg treninga, objavila kako se nalazi pod liječničkim nadzorom u blizini Monaka. Pedesetosmogodišnji Vasseur obnaša dužnost šefa Ferrarijeve momčadi od početka 2023. godine.

"Fred Vasseur danas neće biti prisutan na stazi. Nakon određenih liječničkih pregleda, Fred će ostati pod nadzorom u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi. Nećemo objavljivati dodatne medicinske informacije. Želimo Fredu brz oporavak i veselimo se njegovu skorom povratku na stazu“, objavio je Ferrari.

Ferrari se smatra jednim od glavnih favorita za ovotjednu Veliku nagradu Monaka jer njihov bolid dobro odgovara sporim i srednje brzim zavojima karakterističnima za stazu u Monte Carlu.

Fred VasseurFerrariA1 HrvatskaF1 Vijesti
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