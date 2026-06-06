Drama u taboru favorita: Šef Ferrarija hospitaliziran

Uoči Velike nagrade Monaka stigle su zabrinjavajuće vijesti iz tabora jednog od favorita te utrke. Šef Ferrarijeve momčadi Frederic Vasseur je hospitaliziran te će propustiti kvalifikacije.

Vasseur je u petak bio na stazi, gdje je Ferrari ostvario prvo i drugo mjesto u oba slobodna treninga, no momčad je u subotu, uoči posljednjeg treninga, objavila kako se nalazi pod liječničkim nadzorom u blizini Monaka. Pedesetosmogodišnji Vasseur obnaša dužnost šefa Ferrarijeve momčadi od početka 2023. godine.

"Fred Vasseur danas neće biti prisutan na stazi. Nakon određenih liječničkih pregleda, Fred će ostati pod nadzorom u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi. Nećemo objavljivati dodatne medicinske informacije. Želimo Fredu brz oporavak i veselimo se njegovu skorom povratku na stazu“, objavio je Ferrari.

Update from Monaco pic.twitter.com/1HXBvGNypz — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 6, 2026

Ferrari se smatra jednim od glavnih favorita za ovotjednu Veliku nagradu Monaka jer njihov bolid dobro odgovara sporim i srednje brzim zavojima karakterističnima za stazu u Monte Carlu.