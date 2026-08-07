Toplinski val dolazi svome kraju: Meteorologinja otkrila gdje će biti kiše i pljuskova

Ovaj toplinski val u polju povišenog tlaka zraka koji nam traje već danima, konačno dolazi svome kraju!

Iako se neće previše toga desiti u našoj zemlji, pogotovo što se tiče količine kiše koja će padati, čak se ne očekuju ni izraženije opasne pojave, zbog prolaska fronte sjevernije od nas, ipak će se promijeniti zračna masa i bit će manje vruće. Loša vijest je da se to uglavnom odnosi samo na kopneni dio zemlje.

PETAK

Na Jadranu ostaje vruće, uglavnom i vedro, dok će u unutrašnjosti sutra biti više oblaka, osobito na istoku zemlje. Noćas i ujutro puhat će jaka bura, podno Velebita uz i olujne udare. Umjerenog sjeverca i sjeveroistočnjaka bit će i u unutrašnjosti, a temperatura između 18 i 23, na Jadranu 23 i 28 Celzijevih stupnjeva.

U drugom dijelu dana povremeno će biti jačeg razvoja oblaka, ali pljuskovi, moguće i grmljavina uglavnom kasnije poslijepodne i navečer. Zapuhat će i slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar s kojim će također pristizati osvježenje, a najviša temperatura bit će ipak niža nego proteklih dana - između 31 i najviše 33 Celzijeva stupnja!

Istočni dio također poslijepodne uz promjenjivu naoblaku može imati i pljuskove praćene grmljavinom, osobito u Posavini, ali mogući su i na krajnjem istoku. Povremeno će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura od 32 do 35 stupnjeva.

U južnom dijelu zemlje nastavlja se sunčano i vruće te vrlo vruće vrijeme. Pljuskova i grmljavine ovdje može biti samo u zaleđu, a mala je mogućnost da dođu i do obale. Bura će oslabjeti i okrenuti na umjeren maestral slično kao i na sjevernom dijelu gdje će poslijepodne puhati umjeren sjeverozapadnjak.

Što se tiče pljuskova i naoblake, ovdje su oni mogući u unutrašnjosti Istre, uz slovensku granicu te u gorskom dijelu, a na Jadranu uglavnom sunčano, jedino na riječkom području moguć je kratkotrajan pljusak. Temperatura od 34 do 37, u gorju oko 30, a toplo je i u moru čak do 29!

S tim prolaskom fronte, možda neće pasti ni blizu dovoljno kiše, neće biti ni izraženijeg nevremena, ali promijenit će se zračna masa pa će se ipak lakše disati!

VRIJEME DO KRAJA TJEDNA

U subotu najviša temperatura između 29 i 32 Celzijeva stupnja, u nedjelju od 30, 31 do 33 ili 34, i onda idući tjedan postupno sve toplije - ali ostajemo na 35, 36 - ipak je to manje vruće nego 38 do 40 koliko je prevladavalo posljednjih dana. Što se tiče pljuskova, najviše će ih biti u subotu, a u ponedjeljak i utorak mogući su u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Slavoniji.

Na Jadranu manje dobre vijesti što se tiče osvježenja, ostaje vruće i vrlo vruće, uz vrlo tople noći - osobito idući tjedan. U subotu ujutro na sjevernom dijelu vjetrovito uz umjerenu do jaku buru, a onda uglavnom slab burin tijekom noći i umjeren maestral tijekom dana.

Od sutra pa sljedećih nekoliko dana u unutrašnjosti malo manje vruće, a kiše i pljuskova bit će najviše u noći s petka na subotu i tijekom subote, no nekim većim količinama ne treba se zasad nadati.