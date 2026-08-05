Snimljen dramatičan prizor kod Rijeke: Pijavica se spustila nad more ispred Kantride

Nad riječkim akvatorijem u srijedu poslijepodne zabilježen je impresivan meteorološki fenomen. Čitatelj Riportala snimio je pijavicu koja se formirala iznad mora ispred Kantride, dok su se nad Kvarnerom nadvili tamni olujni oblaci.

Na fotografijama se jasno vidi ljevkasti stup koji se iz olujnog oblaka spušta prema morskoj površini, uz izraženu kišnu zavjesu. Prizor je privukao pozornost brojnih građana koji su svjedočili nagloj promjeni vremena i razvoju nestabilne atmosfere iznad Kvarnera.

Foto: RIportal

Pijavica se razvila nad otvorenim morem te se postupno približavala obali, dok su se istodobno dizali valovi i more postajalo sve nemirnije. Iako je riječ o relativno kratkotrajnoj pojavi, prizor je bio iznimno dojmljiv i neuobičajen.

Foto: RIportal

Pijavice se najčešće stvaraju tijekom nestabilnog vremena, kada dolazi do razvoja snažnih grmljavinskih oblaka. Premda većina traje svega nekoliko minuta i ne prouzroči štetu, na moru mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za brodice i druga plovila koja im se nađu na putu.

Foto: RIportal

Stručnjaci u ovakvim situacijama pozivaju na dodatan oprez te preporučuju izbjegavanje isplovljavanja ili približavanja području na kojem se razvijaju ovakvi fenomeni.