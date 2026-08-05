Figo sasuo žestoku paljbu prema Infantinu: Više nitko ne može zaustaviti lavinu

Nakon par pahulja stigle su prvo veće gromade snijega, a sada je čini se krenula i lavina prema Gianniju Infantinu.

Oštro je na čelnog čovjeka najveće svjetske nogometne organizacije krenuo legendarni Luis Figo, koji s Infantinom ima zapravo dugu povijest.

Prije 10 godina Figo je u Infantinu vidio čovjeka koji će prekinuti diktaturu Seppa Blattera i dao potporu Gianniju prema njegovom mandatu. No, puno toga se promijenilo u ovom desetljeću, a slavni Portugalac koji trenutačno radi kao nogometni savjetnik u UEFA-i putem društvenih mreža poslao je oštru poruku i savjetovao Infantinu da odstupi sa svoje pozicije. Malo je reći da se Figo osjeća iznevjerenim i prevarenim.

Foto: CHEMA REY/MARCA/Sipa Press/Profimedia

"Danas se pridružujem drugima iz našeg sporta i pozivam Giannija Infantina da podnese ostavku na mjesto predsjednika FIFA-e. Infantino je oskrnavio funkciju koju je obećao uzdići. Lagao je, varao i pokušavao ukrasti vlastito gnijezdo na štetu sporta kojem bi trebao služiti."

"Izgubio je podršku svojih viših rukovoditelja, svojih najbližih savjetnika, velike većine ljudi koji su posvetili svoje živote ovom sportu, pa čak i, čini se, dobitnika FIFA-ine nagrade za mir. Prekasno je da se spasi njegovo dostojanstvo, ali nije prekasno da se spasi nogomet. Trebao bi otići. Odmah", napisao je Figo.

Today I join others from across our game and call for Gianni Infantino to resign as FIFA President.



Infantino has debased the office that he promised to elevate. He has lied, deceived and tried to feather his own nest at the expense of the game he is supposed to serve.



He has… — Luís Figo (@LuisFigo) August 5, 2026