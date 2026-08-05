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U SV. IVANU ŽABNOM /

Galamili i lupali po autu, u vozilu bilo i dijete: S prijavom policije završio i načelnik općine?

Galamili i lupali po autu, u vozilu bilo i dijete: S prijavom policije završio i načelnik općine?
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Protiv trojice muškaraca podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira

5.8.2026.
17:51
Hina
Sasa Miljevic/PIXSELL
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Koprivničko-križevačka policija prekršajno je prijavila trojicu muškaraca tereteći ih da su vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir, a među prijavljenima je po pisanju medija nezavisni načelnik Općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak.

Muškarci (58, 27 i 23) u utorak su popodne u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica pristupili zaustavljenom vozilu u kojem su se nalazili 31-godišnjak i dijete te su vikom, galamom i udaranjem po vozilu narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način, izvijestila je policija.

Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uz izrečene mjere opreza zabrane približavanja, uspostavljanja i održavanja veze s 31-godišnjakom, dok je od 58-godišnjaka i 27-godišnjaka privremeno oduzeto oružje koje zakonito posjeduju, kažu u policiji.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu 31-godišnjaka provodi se kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Lokalni portal ePodravina objavio je, pozivajući se na nekoliko izvora bliskih istrazi, da su prijavljeni nezavisni načelnik Općine Sveti Ivan Žabno i njegovi sinovi.

Narusavanje Javnog Reda I MiraSveti Ivan žabnoNacelnik Opcine
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