Plaža koju krase milijuni šarenih kamenčića u opasnosti: 'Ljudi joj prijete oduzeti ljepotu'

U Kaliforniji postoji plaža na kojoj se umjesto pijeska pod nogama sjaje milijuni glatkih šarenih kamenčića koji izgledaju poput dragulja. No da ste ovdje s vodičem, vjerojatno bi rekao: ''Dame i gospodo, upravo se nalazite na ogromnom odlagalištu otpada.'' Što? Je li to uopće moguće?

Da, moguće je. Neobična ''Glass Beach'' nalazi se u blizini grada Fort Bragg na sjevernoj obali Kalifornije i nije čudo što je među često posjećivanim mjestima turista i fotografa. U stvarnosti se sastoji od tri plaže, a posjetiteljima je najdostupnija Glass Beach broj 3 u sklopu državnog parka MacKerricher.

Desetljećima su stanovnici ovdje bacali otpad

No još u 20. stoljeću nitko se nije divio njezinoj ljepoti. Naprotiv – lokalni stanovnici su desetljećima ovamo dovozili otpad i bacali u ocean boce, keramiku, stare uređaje pa čak i automobile. Kad to čovjek čuje, srce mu se stegne zbog ljudske neodgovornosti. Tek 1967. vlasti su zatvorile odlagalište i počele čistiti obalu.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Tada je priroda preuzela glavnu riječ. Neprestani udari pacifičkih valova postupno su izbrusili oštre komade stakla i keramike, uklonili rubove i pretvorili otpad u glatke šarene fragmente nalik nakitu. Zeleni i jantarni tonovi potječu uglavnom od starih boca piva i bezalkoholnih pića, dok bijeli komadi dolaze od prozorskog stakla ili čaša.

Turisti odnose kamenčiće kući, iako ne smiju

Najveći problem današnje Glass Beach, paradoksalno, upravo su njezini posjetitelji. Skupljanje stakalaca je zabranjeno, no unatoč tome mnogi turisti odnose šarene suvenire kući. ''Plaža broj 3 posljednjih se godina znatno iscrpila i izgubila dio svog izvornog šarenila“, upozoravaju ljudi povezani s Muzejom morskog stakla. Prema njima, zabrana možda neće biti dovoljna i plažu će možda trebati umjetno nadopuniti novim staklenim kamenčićima.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Nevjerojatno je što je priroda uspjela stvoriti od mjesta zatrpanog hrpama otpada. Još je tužnije što su se ljudi, čim je dobila priliku za oporavak, vratili kako bi ovom prekrasnom mjestu ponovno oduzeli njegovu ljepotu.

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