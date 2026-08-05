Legenda Hajduka: 'Na Livaju se odrazio medijski pritisak, a ovo je uzrok problema našeg nogometa'

Hajduk u četvrtak igra prvu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa iz Vilniusa. Ova utakmica dolazi nakon što je Hajduk sa sveukupnih 4-2 ispao od Pafosa iz Europske lige, ali i izgubio od Varaždina 2-1 na otvaranju HNL-a.

Ova je utakmica, dakle, veoma bitna za "Bile" koji žele popraviti dojam na početku sezone, o čemu smo pričali s bivšim trenerom Bilih u čak pet mandata, legendarnim igračem Hajduka Zoranom Vulićem, koji je za Net.hr najprije komentirao utakmicu s Varaždinom.

"Rezultat nije kakav smo očekivali. Imali smo svoje prilike, rekao bih da je realan rezultat remi, ali na kraju smo izgubili", rekao je Vulić na početku razgovora pa dodao:

"Prvo je poluvrijeme bilo negledljivo, niti Varaždin niti Hajduk nisu igrali dobro. Drugo je pak bilo veoma interesantno. Bilo je dosta prilika, a Hajduk je na kraju primio jeftine golove. Ne kažem to da smanjim Varaždinov uspjeh, oni su dobro igrali, nego da istaknem probleme Hajduka. Moraju razmisliti o golovima kakve primaju jer su oba bila branjiva", kaže Vulić.

Problem hrvatskog nogometa

Našeg smo sugovornika zamolili da nam objasni jedan fenomen. Prvi pogodak Varaždina bio je iz prekida, a upravo s njima svi hrvatski klubovi imaju velikih problema. Varaždin je u Europi primio četiri pogotka - sva četiri iz prekida, Hajduk je od Pafosa ispao upravo nakon što su Ciprani poravnali u sudačkoj nadoknadi iz udarca iz kuta, a prekidi su probleme stvarali i hrvatskoj reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu:

Mislim da se cijela situacija oko Livaje i svih tih pitanja odrazila i na njega, ali i na rezultat. 'Normalni' Livaja rješava utakmice bez problema jer je kvalitetan, ali sada on to ne može. Sigurno je i medijsko natezanje ostavilo traga na njemu. Zoran Vulić za Net.hr.

"Mislim da se prekidi treniraju kao i sve ostalo. Imate ljude koji se bave samo time i to je vani normalno. Hrvatski klubovi obično prekide rade samo prije utakmice, što nije dobro. Mislim da nama kod prekida najveći problem stvara koncentracija, a dojma sam i da druge momčadi više rade ofenzivne prekide nego mi, uvježbavaju ih."

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Pitanje kapetana

Vulić je za nas komentirao i situaciju u vezi s Livajom. (Po)najbolji igrač SHNL-a proteklih sezona ne igra na svojoj razini od dolaska Gonzala Garcije na klupu Hajduka. Kapetan Splićana ove je sezone krenuo kao rezerva te mu je nastup protiv Varaždina bio prvi od prve minute ove sezone.

"Mislim da se cijela situacija oko Livaje i svih tih pitanja odrazila i na njega, ali i na rezultat. 'Normalni' Livaja rješava utakmice bez problema jer je kvalitetan, ali sada on to ne može. Sigurno je i medijsko natezanje ostavilo traga na njemu. Ipak, treba naglasiti - nije Hajduk samo Marko Livaja. Svi znamo da napadač ovisi o veznim igračima, a nije da su mu oni pomogli. On je uvijek potreban momčadi i siguran sam da će sva ova natezanja i propitkivanja prestati čim se Marko vrati u formu jer će Hajduk odmah biti jednu razinu bolji i konkurentniji", smatra bivši trener Hajduka.

Može li Hajduk do Europe nakon 16 godina?

Za kraj smo Vulića zamolili i za najavu utakmice sa Žalgirisom. Hajduk je dobio nominalno laganog protivnika, a prednost mu je ta da ima i povoljan ždrijeb u slučaju prolaska Litavaca.

"Prije dvadesetak godina bi bilo pitanje samo hoće li Hajduk zabiti tri ili četiri komada, no danas nije tako. U Srbiji postoji poslovica 'Tko se na mlijeko opeće i na jogurt puše', tako je i ovdje. Ekipa je uzdrmana nakon dva poraza u nizu i sigurno im neće biti lagano. Bitno je da se momčad skupi i da pokaže da su kvalitetniji u tih 90, odnosno 180 minuta. Kvalitete imaju, ali sve je u njihovim nogama, a to što je ždrijeb povoljan nije bitno. Treba najprije proći Žalgiris pa razmišljati dalje. Hajduk je 'živ' u Europi, polako dižemo formu i sve je na nama", zaključio je legendarni Vulić.