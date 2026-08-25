U jeku svađe sa sestrom Edita Aradinović pokazala kako joj izgleda život nakon porođaja

Srpska pop pjevačica Edita Aradinović (33), nekadašnja pjevačica grupe Ministarke, krajem srpnja rodila je kćerkicu Zoiu. Sada je dirljivom objavom na Instagramu podijelila sirov i nefiltriran pogled na izazove s kojima se suočava u prvim tjednima majčinstva. Svojom je ispovijesti dirnula brojne pratitelje i pružila podršku ženama koje prolaze kroz slično iskustvo.

Nešto više od mjesec dana nakon porođaja carskim rezom, Edita je odlučila progovoriti o temi o kojoj se još uvijek nedovoljno govori. U svojoj objavi opisala je vrtlog emocija s kojima se suočava: "Nesnađena, osjetljiva, tužna, sretna, bijesna, zahvalna, preplašena i hrabra, sve u isto vrijeme. Čovjek je mnogo više od jedne riječi." Pjevačica je istaknula fizičke i psihičke napore s kojima se nosi - od oporavka nakon operacije, rane i bolnih grudi do dojenja, hormonalnih promjena i stalnog straha. Opisala je i svakodnevnu borbu novopečene majke: "Dok si neispavana, u bolovima i pokušavaš shvatiti radiš li išta kako treba, nekad ne stigneš ni jesti, istuširati se ili na miru otići u toalet."

Svoju je priču potkrijepila nizom fotografija i kratkih videa koji bez uljepšavanja prikazuju njezino putovanje. Pratitelji su tako mogli vidjeti prizore iz bolničkog kreveta, emotivne trenutke ispunjene suzama, ali i prve dragocjene trenutke s kćerkicom. Edita je hrabro pokazala i svoj postporođajni trbuh, suprotstavljajući se tako nerealnim standardima i pritisku koji se nameće novim majkama da se što prije vrate na staro. "Ženi nekada treba i do godinu dana da se oporavi, a okruženje često očekuje da se sve odmah vrati u normalu", napisala je, saževši frustraciju mnogih žena.

O ljudima oko sebe

U nastavku svoje ispovijesti, pjevačica naglašava ključnu ulogu podrške u najranjivijem razdoblju života svake žene. "Zato je važno koga puštamo blizu sebe dok smo najranjiviji. Okružite se ljudima pored kojih ne morate biti na oprezu, onima koji vas neće dodatno povrijediti kada ste slabi", savjetovala je, ističući kako je to pravi "lijek za postpartum". Moguće je da se u tome dijelu osvrnula na nedavne sukobe sa sesrom Indi.

Drama između sestara

Prema pisanju Kurira, pjevačica Indi Aradinović (40) javno je objavila da je prekinula svaki odnos sa sestrom Editom, ali i majkom. Šokantnu poruku podijelila je na svom Instagram profilu, gdje je poručila da su za nju 23. kolovoza 2026. „preminule“ i majka i sestra te naglasila kako od tog dana više nema ni jednu ni drugu, iako nije riječ o stvarnoj smrti već o prekidu obiteljskih odnosa.

U razgovoru za Kurir Indi je potom otvoreno progovorila o sukobu koji je doveo do takve odluke. Iako je nedavno postala teta Editinoj kćeri, priznala je da joj je ta uloga istovremeno velika privilegija i emotivno vrlo teška. Kazala je kako joj je dolazak djevojčice uljepšao život, no istaknula je da se osjeća duboko razočarano ponašanjem svoje sestre.

Kao glavni razlog sukoba navela je objavu na društvenim mrežama. Naime, prema njezinim riječima, nakon što su ona i Edita objavile svoju prvu zajedničku fotografiju s bebom, njezina je sestra ubrzo predstavila drugu ženu kao „novu tetku“. Indi tvrdi da je tu osobu prvi put srela upravo toga dana te da ju je takav postupak posebno povrijedio jer smatra da je kao Editina jedina sestra zaslužila više poštovanja. Dodala je kako zbog svega više ne želi imati nikakav odnos s Editom, ali ni s majkom, za koju također tvrdi da ju je razočarala. Posebno joj teško pada činjenica da će se zbog prekida odnosa vjerojatno morati udaljiti i od male Zoe, iako naglašava da dijete ni za što nije krivo i da prema njoj i dalje osjeća veliku ljubav. Indi je poručila da se odriče sudjelovanja u ulozi tete samo zato što, kako kaže, više ne želi biti dio odnosa u kojem se osjeća iskorišteno i poniženo pred javnošću.