Fruk uoči Midtjyllanda: 'U Danskoj smo griješili, ali na Rujevici smo drugačija momčad'

Rijeka je gorak okus 2:0 poraza kod Midtjyllanda u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige donekle isprala domaćom pobjedom protiv Istre 3:2 u HNL-u, a uoči uzvrata protiv Danaca u četvrtak od 20:45 na Rujevici sve oči uprte su u Tonija Fruka.

"Žao mi je što ova pobjeda nije bila uvjerljivija, jer trebala nam je uoči četvrtka. Nužno nam je veliko samopouzdanje za Midtjylland. Žao mi je što smo na kraju primili dva gola", rekao je Fruk za Novi list pa dodao:

"Moramo izvući pouke iz utakmice protiv Istre jer takve stvari ne smiju nam se događati, pogotovo ne u Europi koja slijedi u četvrtak. U Europi nema ispravka, tamo se još više kažnjavaju pogreške."

Utakmica protiv Midtjyllanda će puno toga odrediti za ovu sezonu.

"Cijela Rijeka iščekuje nastup u ligaškom dijelu. Vidjeli smo prošle sezone koliko je to bilo dobro za grad, za navijače i cijelu momčad. Dobro smo izgledali u Konferencijskoj ligi i nitko sretniji od mene da to opet Rijeka proživi. Bit će teško. U Danskoj su nam se dogodile neke pogreške, kao i protiv Istre 1961. Nismo smjeli primiti možda taj drugi pogodak. Midtjaylland u početku čak i nije bio toliko nadmoćniji, koliko smo mi to zamišljali i koliko se sve to pumpalo. Imao sam osjećaj da imamo nekakvu kontrolu, ali nesretno smo primili dva gola. Na Rujevici mi smo druga momčad, dat ćemo sve od sebe za preokret."

Nada se Fruk kako ga Slaven Bilić neće 'zaboraviti' u svom prvom popisu.

"Nisam dosad bio u kontaktu s izbornikom Bilićem, ali ja ću raditi i dati sve od sebe da se nađem na popisu za sljedeće okupljanje. Bit će, normalno, kako odluči izbornik. Moje je maksimalno raditi i pokazati da mogu pomoći ekipi. Stvarno čvrsto vjerujem i nadam se da ću biti na tom popisu."