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TEŽAK POSAO /

Rijeka na opasnom gostovanju u Danskoj: Kek i ekipa love europsku jesen

Rijeka na opasnom gostovanju u Danskoj: Kek i ekipa love europsku jesen
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Tijek prve utakmice play-offa Konferencijske lige Midtjylland - Rijeka pratite UŽIVO na portalu Net.hr

20.8.2026.
16:28
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
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Rijeka od 19 sati gostuje kod Midtjyllanda u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige. 

Play-off Konferencijske lige
20.08. 2026.
19:00
0
Midtjylland
 
:
0
Rijeka
 

MIDTJYLLAND: 

RIJEKA: 

Ekipa s Kvarnera u Herningu traži rezultat s kojim bi tjedan dana kasnije na Rujevici mogla dovršiti posao i izboriti ligašku fazu europskog natjecanja. 

Uzvrat se igra 27. kolovoza od 20:45 sati, a momčad Matjaža Keka je kompletna. 

Sudačka skupina dolazi iz Mađarske. Balázs Berke kao glavni sudac, a Vencel Tóth i Balázs Szert kao njegovi pomoćnici, Bence Csonka je četvrti sudac, a Tamás Bognár VAR te Eszter Urban AVAR. 

Hnk RijekaUživoMidtjyllandPlay-off Konferencijske Lige
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