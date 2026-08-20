Rijeka na opasnom gostovanju u Danskoj: Kek i ekipa love europsku jesen

Rijeka od 19 sati gostuje kod Midtjyllanda u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige.

Play-off Konferencijske lige 0 Midtjylland : 0 Rijeka

MIDTJYLLAND:

RIJEKA:

Ekipa s Kvarnera u Herningu traži rezultat s kojim bi tjedan dana kasnije na Rujevici mogla dovršiti posao i izboriti ligašku fazu europskog natjecanja.

Uzvrat se igra 27. kolovoza od 20:45 sati, a momčad Matjaža Keka je kompletna.

Sudačka skupina dolazi iz Mađarske. Balázs Berke kao glavni sudac, a Vencel Tóth i Balázs Szert kao njegovi pomoćnici, Bence Csonka je četvrti sudac, a Tamás Bognár VAR te Eszter Urban AVAR.