Savez napravio iznimku: Hajduk i Rijeka igraju u neobičnom terminu

Objavljeni su termini utakmica 5. kola SuperSport HNL-a, koje će se ovog puta igrati od subote do ponedjeljka.

U subotu su na rasporedu dvije utakmice, jedna se igra u nedjelju, dok će se Hajduk i Rijeka na teren vratiti tek u ponedjeljak. Hajduk od 18:30 na Poljudu dočekuje Lokomotivu, a Rijeka će od 21 sat gostovati kod Gorice.

Razlog za pomicanje njihovih utakmica je europski raspored. Hajduk i Rijeka u četvrtak, 27. kolovoza, igraju uzvrate play-offa Konferencijske lige pa su dobili dodatni dan odmora.

29. kolovoza, 18:30: Istra 1961 – Dinamo

29. kolovoza, 21:00: Varaždin – Rudeš

30. kolovoza, 20:00: Osijek – Slaven Belupo

31. kolovoza, 18:30: Hajduk – Lokomotiva

31. kolovoza, 21:00: Gorica – Rijeka