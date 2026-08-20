FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVOST /

Savez napravio iznimku: Hajduk i Rijeka igraju u neobičnom terminu

Savez napravio iznimku: Hajduk i Rijeka igraju u neobičnom terminu
×
Foto: ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Razlog za pomicanje njihovih utakmica je europski raspored

20.8.2026.
16:59
Sportski.net
ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Objavljeni su termini utakmica 5. kola SuperSport HNL-a, koje će se ovog puta igrati od subote do ponedjeljka.

U subotu su na rasporedu dvije utakmice, jedna se igra u nedjelju, dok će se Hajduk i Rijeka na teren vratiti tek u ponedjeljak. Hajduk od 18:30 na Poljudu dočekuje Lokomotivu, a Rijeka će od 21 sat gostovati kod Gorice.

Razlog za pomicanje njihovih utakmica je europski raspored. Hajduk i Rijeka u četvrtak, 27. kolovoza, igraju uzvrate play-offa Konferencijske lige pa su dobili dodatni dan odmora.

29. kolovoza, 18:30: Istra 1961 – Dinamo

29. kolovoza, 21:00: Varaždin – Rudeš

30. kolovoza, 20:00: Osijek – Slaven Belupo

31. kolovoza, 18:30: Hajduk – Lokomotiva

31. kolovoza, 21:00: Gorica – Rijeka

Hnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike