Pogledajte prizore užasa iz Save: Mrtve ribe i štakori plutaju rijekom, alarmirane sve službe

U rijeci Savi zabilježen je pomor ribe na području od Dubrovčaka Lijevog kod Ivanić-Grada do Zagreba, a nadležne službe provjeravaju uzrok. Udruga Ekologija grada upozorila je na, kako tvrde, masovni pomor ribe nizvodno od zagrebačkog Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (CUPOV).

Iz Udruge navode da su dan ranije zaprimili informacije i fotografije svojih volontera o uginuloj ribi u Savi. Nakon izlaska na teren, tvrde da su zatekli još ozbiljnije stanje nego što se u početku činilo.

Prema njihovim tvrdnjama, dan ranije je iz postrojenja došlo do izlijevanja zasad nepoznate otpadne vode, nakon čega su u rijeci primijećene uginule ribe. Zbog toga traže hitno utvrđivanje uzroka događaja i analizu sastava vode.

Udruga također traži stroži nadzor rada zagrebačkog pročistača kako bi se spriječili slični događaji.

Zagrebački holding: Sustav radi stabilno

Na prozivke je reagirao Zagrebački holding, koji tvrdi da na Centralnom pročistaču otpadnih voda Grada Zagreba nema poteškoća u radu.

Navode da se procesi pročišćavanja odvijaju kontinuirano i nesmetano te da su redovitim i izvanrednim provjerama potvrđeni stabilnost i funkcionalnost sustava.

Prema njihovim navodima, svi izlazni parametri kakvoće pročišćene otpadne vode u skladu su sa zakonskim propisima. Iz Zagrebačkog holdinga zato demantiraju navode o izvanrednom događaju u radu postrojenja.

Ističu i da društvo ViO nije nadležno za nadzor bioloških, kemijskih i fizikalnih pokazatelja kakvoće Save niti za procjenu utjecaja sušnih razdoblja i klimatskih uvjeta na biljni i životinjski svijet u rijeci. Za te su aktivnosti, navode, nadležne Hrvatske vode.

Inspekcija potvrdila pomor ribe

Državni inspektorat za Net.hr potvrdio je da je zaprimio obavijest o uginulim ribama te da je vodopravna inspekcija zatražila izvješće vodočuvara Hrvatskih voda.

Prema tom izvješću, pomor ribe potvrđen je na području od Dubrovčaka Lijevog kod Ivanić-Grada do Zagreba, odnosno do Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Inspekcija je uzela uzorke vode kako bi se utvrdilo postoji li onečišćenje, a inspekcijski nadzor je u tijeku.

Istodobno se provjerava i mogućnost da je pomor povezan sa zaraznim bolestima riba. Na terenu postupa i veterinarska inspekcija, koja je uzela odgovarajuće uzorke riba za laboratorijsku analizu.

Prizore mrtvih riba u Savi pogledajte u fotogaleriji