Možeš li prepoznati ove slavne hrvatske pjevačice na temelju njihovih očiju? Idemo, kvizaši

Ako se svi složimo oko toga da sve hrvatske pjevačice imaju prelijepe oči, a vjerujemo da hoćemo, kažimo ponešto o organu pomoću kojeg promatramo svijet oko sebe.

Poznata izreka da muškarci i žene često ne vide stvari na isti način dobiva novo značenje u svjetlu recentnih znanstvenih spoznaja. Razlike u perspektivi nisu samo metaforičke, već i doslovne, mjerljive i duboko ukorijenjene u našoj biologiji.

Od fundamentalnih razlika u anatomiji oka koje utječu na kirurške zahvate, preko evolucijski uvjetovanih sposobnosti percepcije boja i pokreta, pa sve do načina na koji promatramo umjetnost, znanost otkriva da muške i ženske oči, kao i mozgovi koji obrađuju vizualne informacije, funkcioniraju na suptilno različite načine.

Ta saznanja ne samo da ruše stare mitove, već otvaraju i ključna pitanja u medicini, koja je desetljećima zanemarivala polovicu populacije.

Anatomija i kirurgija: Oko nije univerzalno

Dugo se u medicini pretpostavljalo da su oči, uz iznimku veličine, uglavnom jednake kod oba spola. Međutim, stručni panel na zimskom sastanku Europskog društva za kataraktu i refraktivnu kirurgiju (ESCRS) istaknuo je da to nije slučaj.

Razlike u biometrijskim parametrima postoje od rođenja i nastavljaju se u odrasloj dobi.

"Žene imaju strmije rožnice, pliće prednje očne sobice i kraću aksijalnu duljinu oka", pojasnio je oftalmolog Víctor Lázaro-Rodríguez. Ove anatomske razlike imaju golem utjecaj na ishode kirurških zahvata, posebice kod operacije mrene, jedne od najčešćih operacija na svijetu.

Budući da žene žive dulje, čine većinu pacijenata. Godinama su kirurzi primjećivali da su postoperativna predviđanja vidne oštrine kod žena bila manje precizna.

Dr. Anders Behndig iznio je primjer švedskog registra za kataraktu, koji je pokazao šokantno veću grešku u predviđanju kod žena.

“Ispostavilo se da formula SRK/T, koju smo tada koristili, nije adekvatno uzimala u obzir strmije rožnice i kraće oči žena”, prisjetio se.

Tek prelaskom na modernije formule za izračun intraokularnih leća, poput Haigisove ili Kaneove, koje uključuju spol kao varijablu, ta je razlika nestala i ishodi su postali jednako predvidljivi za oba spola.

Evolucija u vizualnom korteksu

Razlike nisu samo strukturalne. Znanstvene studije pokazale su da žene i muškarci doslovno vide svijet u drugačijim bojama i s različitim fokusom.

Žene su, u prosjeku, vještije u razlikovanju suptilnih nijansi boja. Dok će muškarac možda vidjeti ljubičastu, žena će lakše razaznati boju šljive, lavande ili patlidžana.

S druge strane, muškarci pokazuju superiornost u praćenju brzih objekata i uočavanju detalja na velikoj udaljenosti.

Prevladavajuća teorija ove razlike povezuje s našom evolucijskom prošlošću i podjelom uloga. Ženama, kao primarnim sakupljačicama, sposobnost razlikovanja nijansi zelene, žute i crvene bila je ključna za prepoznavanje zrelih plodova, jestivih biljaka i potencijalno otrovnih bobica.

Muškarcima, kao lovcima, oštrina vida na daljinu i brzo uočavanje pokreta bili su presudni za praćenje plijena i izbjegavanje predatora. Smatra se da su te vještine “ugravirane” u ožičenje vizualnog korteksa u mozgu, pod utjecajem različitih hormona tijekom razvoja.