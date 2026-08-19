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MUŠKARCI SU GUBILI GLAVU /

Sjećate li se fatalne vampirice koja je zavadila dvojicu braće? Danas je gotovo neprepoznatljiva

Sjećate li se fatalne vampirice koja je zavadila dvojicu braće? Danas je gotovo neprepoznatljiva
Foto: The Hollywood Archive/Hollywood Archive/Profimedia
Nina Dobrev jedno je od lica koje je obilježilo eru popularnih tinejdžerskih serija, a njezina uloga Elene Gilbert u hitu „Vampirski dnevnici“ donijela joj je svjetsku slavu. Iako je od završetka serije prošlo nekoliko godina, 37-godišnja glumica i dalje privlači pažnju javnosti, kako zbog poslovnih projekata, tako i zbog privatnog života.
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Nina Dobrev (37) iznenadila je obožavatelje velikom transformacijom izgleda. Glumica je za svoju najnoviju filmsku ulogu promijenila frizuru i kosu obojila u svijetloplavu nijansu, zbog čega je mnogi na prvu gotovo nisu prepoznali.

Iako je publika pamti kao brinetu iz hit-serije „Vampirski dnevnici“, Dobrev je tijekom godina više puta mijenjala frizure, boju kose i stil. Od njezinih prvih pojavljivanja na televiziji, preko razdoblja u kojem je kao Elena Gilbert postala jedna od najpoznatijih mladih glumica, pa sve do današnjeg glamuroznog izgleda, njezina se transformacija itekako vidi.

Nova plava kosa još je jednom pokazala koliko drugačije može izgledati kada napravi hrabar beauty zaokret, a zbog nove uloge postala je gotovo neprepoznatljiva.

U galeriji pogledajte kako se Nina Dobrev mijenjala kroz godine, od početaka karijere do današnje velike transformacije.

19.8.2026.
21:43
Hot.hr
Supplied by LMK/Landmark/Profimedia
Nina DobrevVampirski Dnevnici
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