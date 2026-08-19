Sjećate li se fatalne vampirice koja je zavadila dvojicu braće? Danas je gotovo neprepoznatljiva

Nina Dobrev (37) iznenadila je obožavatelje velikom transformacijom izgleda. Glumica je za svoju najnoviju filmsku ulogu promijenila frizuru i kosu obojila u svijetloplavu nijansu, zbog čega je mnogi na prvu gotovo nisu prepoznali.

Iako je publika pamti kao brinetu iz hit-serije „Vampirski dnevnici“, Dobrev je tijekom godina više puta mijenjala frizure, boju kose i stil. Od njezinih prvih pojavljivanja na televiziji, preko razdoblja u kojem je kao Elena Gilbert postala jedna od najpoznatijih mladih glumica, pa sve do današnjeg glamuroznog izgleda, njezina se transformacija itekako vidi.

Nova plava kosa još je jednom pokazala koliko drugačije može izgledati kada napravi hrabar beauty zaokret, a zbog nove uloge postala je gotovo neprepoznatljiva.

U galeriji pogledajte kako se Nina Dobrev mijenjala kroz godine, od početaka karijere do današnje velike transformacije.