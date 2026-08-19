Bačeno prvo smeće u nove spremnike nadomak Trga bana Jelačića: Svi su htjeli zaviriti

Spremnici nadomak zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića od srijede u podne su u funkciji, nakon što su radnici uklonili ogradu.

Novi spremnici bili su predmet političkih prepucavanja uoči postavljanja, a sada su izazvali interes među prolaznicima. Bačeno je i prvo smeće.

Danas za otvaranje spremnika nije bila potrebna šifra ili kartica pa je svatko mogao otvoriti poklopac jednostavnim pritiskom na gumb.

Inače, spremnici su postavljeni u utorak, a već tjednima izazivaju interes javnosti zbog svoje lokacije. Dok neki smatraju kako je postavljanje spremnika na glavnom zagrebačkom trgu neprimjereno radi njegovog kulturnog, povijesnog i arhitektonskog značenja, drugi naglašavaju kako spremnici nisu zapravo postavljeni na Trgu već na početku najdulje zagrebačke ulice, Ilice. Točnije, na adresi Ilica 2.

Pogledajte u galeriji interes koji su novi spremnici izazvali.