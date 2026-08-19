FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NI ŠIFRE NI KARTICE /

Bačeno prvo smeće u nove spremnike nadomak Trga bana Jelačića: Svi su htjeli zaviriti

Bačeno prvo smeće u nove spremnike nadomak Trga bana Jelačića: Svi su htjeli zaviriti
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1 /24
VOYO logo

Spremnici nadomak zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića od srijede u podne su u funkciji, nakon što su radnici uklonili ogradu.

Novi spremnici bili su predmet političkih prepucavanja uoči postavljanja, a sada su izazvali interes među prolaznicima. Bačeno je i prvo smeće. 

Danas za otvaranje spremnika nije bila potrebna šifra ili kartica pa je svatko mogao otvoriti poklopac jednostavnim pritiskom na gumb.

Inače, spremnici su postavljeni u utorak, a već tjednima izazivaju interes javnosti zbog svoje lokacije. Dok neki smatraju kako je postavljanje spremnika na glavnom zagrebačkom trgu neprimjereno radi njegovog kulturnog, povijesnog i arhitektonskog značenja, drugi naglašavaju kako spremnici nisu zapravo postavljeni na Trgu već na početku najdulje zagrebačke ulice, Ilice. Točnije, na adresi Ilica 2. 

Pogledajte u galeriji interes koji su novi spremnici izazvali.  

19.8.2026.
14:40
danas.hr
Patrik Macek/PIXSELL
Spremnici Za OtpadTrg Bana Josipa JelacicaZagrebPodzemni Spremnici
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija