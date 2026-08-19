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MATTHEW PERRY /

Omiljeno TV lice privatno je proživljavalo agoniju: Zvijezda bi danas slavila 57. rođendan

Matthew Perry uzimao je 55 tableta na dan i aktivno pio alkohol: 'Imao sam 2 posto šanse za život'
Foto: Profimedia
U svojim memoarima koje je izdao 2022. godine Matthey Perry kaže: "U knjizi kažem da bi, kad bih umro, to šokiralo ljude, ali nikoga ne bi iznenadilo. I to je vrlo zastrašujuća stvar s kojom se živi. Stoga se nadam da će se ljudi poistovjetiti s tim i znati da ova bolest napada sve. Nije važno jeste li uspješni ili ne, bolest ne bira"
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Matthew Perry, najpoznatiji po ulozi Chandlera u sitcomu 'Prijatelji' danas bi slavio 57. rođendan. Poznati glumac jedan je od najomiljenijih diljem svijeta, a iza njegovog osmjeha krila se teška priča o ovisnošću. Matthew je imao problema s alkoholom i prije uloge u kultnoj seriji, a nakon nesreće s jet-skijem pripisan mu je Vicodin o kojem je vrlo brzo postao ovisan. Međutim, Perry je više puta otišao na liječenje i pokušao početi ponovo te je svoju nekadašnju vilu u Malibuu preuredio je u centar za odvikavanje pod nazivom "Perry House". U galeriji smo se prisjetili njegove teške priče.

19.8.2026.
7:18
Hot.hr
profimedia
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