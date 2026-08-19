Omiljeno TV lice privatno je proživljavalo agoniju: Zvijezda bi danas slavila 57. rođendan

Matthew Perry, najpoznatiji po ulozi Chandlera u sitcomu 'Prijatelji' danas bi slavio 57. rođendan. Poznati glumac jedan je od najomiljenijih diljem svijeta, a iza njegovog osmjeha krila se teška priča o ovisnošću. Matthew je imao problema s alkoholom i prije uloge u kultnoj seriji, a nakon nesreće s jet-skijem pripisan mu je Vicodin o kojem je vrlo brzo postao ovisan. Međutim, Perry je više puta otišao na liječenje i pokušao početi ponovo te je svoju nekadašnju vilu u Malibuu preuredio je u centar za odvikavanje pod nazivom "Perry House". U galeriji smo se prisjetili njegove teške priče.