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Osuđen u slučaju smrti Matthewa Perryja: 'U ovom slučaju bio sam diler, a ne liječnik'

Osuđen u slučaju smrti Matthewa Perryja: 'U ovom slučaju bio sam diler, a ne liječnik'
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Dr. Salvador Plasencia iznosi neobičnu tvrdnju da ga Matthew Perry nije kontaktirao radi legitimnog medicinskog liječenja, već kako bi pronašao pouzdan izvor ketamina

9.6.2026.
22:02
Hot.hr
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Jedan od liječnika osuđenih u slučaju povezanom sa smrću glumca Matthewa Perryja zatražio je od žalbenog suda da mu ublaži kaznu, iznoseći pritom argument koji je iznenadio javnost. Naime, dr. Salvador Plasencia tvrdi da u ovom slučaju nije djelovao kao liječnik, već kao – diler droge, piše TMZ.

Traži novo izricanje kazne

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao TMZ, Plasencia je podnio žalbu Devetom žalbenom sudu SAD-a tražeći poništenje svoje 30-mjesečne zatvorske kazne i novo izricanje presude.

Osuđen u slučaju smrti Matthewa Perryja: 'U ovom slučaju bio sam diler, a ne liječnik'
Foto: Barry King/Alamy/Profimedia

Njegovi odvjetnici tvrde da je sud pogrešno primijenio otegotnu okolnost prema kojoj je zloupotrijebio položaj liječnika i povjerenje pacijenta, što je rezultiralo strožom kaznom.

'Perry nije tražio liječenje, nego izvor ketamina'

U žalbi Plasencia iznosi neobičnu tvrdnju da ga Matthew Perry nije kontaktirao radi legitimnog medicinskog liječenja, već kako bi pronašao pouzdan izvor ketamina.

Zbog toga njegovi odvjetnici smatraju da ga nije trebalo tretirati kao liječnika koji je iznevjerio pacijenta, nego kao osobu koja je nezakonito distribuirala drogu, odnosno kao običnog dilera.

Uspoređuje se s ostalim optuženicima

U podnesku se više puta uspoređuje s drugim osobama obuhvaćenima istragom o ilegalnoj distribuciji ketamina. Plasencia tvrdi da je njegova uloga bila sličnija ulozi ostalih optuženika nego ulozi liječnika koji pruža medicinsku skrb.

Osuđen u slučaju smrti Matthewa Perryja: 'U ovom slučaju bio sam diler, a ne liječnik'
Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL

Osim toga, osporava i druge dijelove presude. Njegovi odvjetnici navode da je sud dvostruko uzeo u obzir određene okolnosti povezane s optužbama da je tijekom istrage mijenjao ili prilagođavao dokumentaciju.

Tvrdi da je kažnjen strože od ostalih

Plasencia također smatra da je dobio strožu kaznu od ostalih optuženika u slučaju, uključujući Marka Chaveza i Erika Fleminga, te tvrdi da takva razlika nije opravdana.

Važno je naglasiti da liječnik ne osporava svoju krivnju niti činjenicu da je osuđen zbog distribucije ketamina. Njegov argument temelji se isključivo na tome da nije trebao biti kažnjen strože od drugih osoba koje su također opskrbljivale Perryja tom supstancom.

Opskrbljivao Perryja ketaminom prije smrti

Podsjetimo, Salvador Plasencia priznao je krivnju po četiri točke optužnice za distribuciju ketamina te je osuđen na 30 mjeseci zatvora. Tužitelji tvrde da je upravo on opskrbljivao zvijezdu serije 'Prijetalji' ketaminom u tjednima koji su prethodili njegovoj smrti.

Matthew Perry preminuo je u listopadu 2023. godine u dobi od 54 godine, a istraga je kasnije otkrila mrežu osoba koje su sudjelovale u nabavi i distribuciji ketamina koji je dospio do glumca.

Matthew PerryLiječnik
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