IZREČENA PRESUDA

Predoziranje Matthewa Perryja: 'Kraljica ketamina' dobila 15 godina zatvora!

Predoziranje Matthewa Perryja: 'Kraljica ketamina' dobila 15 godina zatvora!
Foto: Frederic J. Brown/AFP/Profimedia

8.4.2026.
21:31
Hot.hr
Jasveen Sangha (42) iz Los Angelesa, prozvana “kraljicom ketamina”, osuđena je na 15 godina zatvora zbog prodaje droge koja je glumca Matthewa Perryja, zvijezde serije "Prijatelji" dovela do smrti. Perry je pronađen mrtav 28. listopada 2023. u jacuzziju svoje kuće u Los Angelesu. Obdukcijom je utvrđeno da je preminuo od akutnih učinaka ketamina, uz dodatne čimbenike poput utapanja, bolesti koronarnih arterija i djelovanja tvari buprenorfina.

Dokazi i priznanje krivnje

Sangha je u kolovozu priznala krivnju za više kaznenih djela, uključujući distribuciju ketamina i održavanje prostora za trgovinu drogom, a prijetila joj je kazna do 65 godina zatvora. Prilikom pretresa njezina doma 2024. godine pronađene su veće količine droge, uključujući ketamin, metamfetamin, MDMA i lažne tablete Xanaxa, kao i oprema za preprodaju i novac, navodi Independent.

Uoči izricanja presude, Perryjeva pomajka Debbie Perry zatražila je od suda najstrožu kaznu, ističući da je šteta koju je Sangha prouzročila “nepovratna”, piše BBC. 

“Ti si kriva za ovo… Imala si sposobnost da zaradiš novac na druge načine, ali si odabrala put koji uništava živote. Molim vas da ovoj bezosjećajnoj ženi izreknete maksimalnu kaznu kako više ne bi mogla nanijeti bol drugim obiteljima poput naše”, poručila je u izjavi sudu.

Na sudu su bili prisutni i Perryjeva majka Suzanne te očuh Keith Morrison.

