Trump iznenadio NATO, a Rubio upozorio saveznike: 'O tome će se morati raspravljati!'

Američki predsjednik Donald Trump iznenadio je saveznike u NATO-u slanjem dodatnih 5000 vojnika u Poljsku, ali je američki državni tajnik Marco Rubio u petak upozorio ministre zemalja članica da i dalje moraju razgovarati o nezadovoljstvu Washingtona nekima od njih.

"Razočaranje predsjednika (Trumpa) zbog nekih od naših saveznika u NATO-u i njihovog odgovora na naše operacije na Bliskom istoku je dobro poznato", kazao je Rubio na sastanku šefova diplomacija zemalja članica NATO-a u švedskom gradu Helsingborgu.

"O tome će se morati raspravljati. To neće biti riješeno niti će se o tome razgovarati danas. To je nešto o čemu se mora diskutirati na razini vođa", rekao je Rubio novinarima, dodajući da bilo kakav savez "mora biti dobar za sve uključene".

Bio je to njegov prvi sastanak sa saveznicima u NATO-u otkako je rat u Iranu prouzročio duboke podjele unutar bloka, pri čemu je Trump kazao da razmatra povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz saveza te doveo u pitanje obvezu Washingtona da poštuje klauzulu o uzajamnoj obrani.

'Poljska je uzorna saveznica'

Saveznici u NATO-u su s olakšanjem primili vijest o Trumpovoj odluci da pošalje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku nakon više tjedana tijekom kojih je predsjednik oštro kritizirao članice NATO-a jer nisu učinile više kako bi pomogle u američko-izraelskoj vojnoj kampanji.

"Dobri savezi se temelje na suradnji, uzajamnom poštovanju i predanosti našoj zajedničkoj sigurnosti", napisao je poljski predsjednik Karol Nawrocki na društvenoj platformi X nakon što je Trump kao razlog za svoju odluku naveo upravo svoj odnos s Nawrockim.

Potez potvrđuje da su poljsko-američke veze "veoma snažne, a da je Poljska uzorna saveznica", napisao je na X-u poljski ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Poljski šef diplomacije Radoslaw Sikorski je kazao da će broj američki vojnika u njegovoj zemlji sada ostati na "više-manje istoj razini kao ranije", pri čemu je Kosiniak-Kamysz rekao da će to biti oko 10.000 vojnika.

Poljske vlasti su ranije bile uznemirene izvješćima o tome da je Pentagon odlučio odgoditi rotaciju oko 4000 američkih vojnika u Poljskoj. Nije bilo odmah jasno odakle će doći novih 5000 pripadnika američkih oružanih snaga.

"To je zbunjujuće", odgovorila je švedska ministrica vanjskih poslova Maria Malmer Stenergard na pitanje o izvješćima vezanim za raspoređivanje američkih snaga.

Rubio tvrdi da SAD zadržava svoje globalne obveze

Rubio je rekao da obećanje o dodatnim vojnicima pokazuje da "Sjedinjene Države i dalje imaju globalne obaveze koje moraju poštovati kada je riječ o raspoređivanju naših snaga", ali je upozorio da će ih SAD nastaviti revidirati.

Nije javno govorio ni o kakvom američkom planu o smanjenju predanosti obrani NATO-a. Zabrinutost Europljana zbog Trumpovog stava prema NATO-u pojačala se ove godine zbog težnji američkog predsjednika da preuzme kontrolu nad Grenlandom, otokom koji pripada Danskoj, članici NATO-a, te otkazivanjem planiranog slanja projektila dugog dometa Tomahawk u Njemačku.

Saveznici su na sastanku u Helsingborgu potvrdili svoju predanost preuzimanju veće odgovornosti u obrani Europe, ali i osiguravanju slobodne plovidbe u Hormuškom tjesnacu kada okolnosti to budu dozvoljavale.

"Prepoznajemo da postoji želja da se smanji broj vojnika... Ono što je važno jest da se to dogodi na strukturiran način", rekao je norveški šef diplomacije Espen Barth Eide, s čime se složio njegov danski kolega Tom Berendsen.