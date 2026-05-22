Iznenadni obrat na istočnom krilu NATO-a, Trump prelomio: 'Zadovoljstvo mi je to najaviti'

Sjedinjene Države će poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku, objavio je u četvrtak američki predsjednik Donald Trump.

Trump je u objavi na platformi Truth Social, kao razlog za slanje dodatnih američkih postrojbi, naveo svoj odnos s poljskim konzervativnim predsjednikom Karolom Nawrockim.

Dva dana prije ove objave američki potpredsjednik JD Vance je izvjestiteljima rekao da je raspoređivanje američkih postrojbi u Poljskoj odgođeno. Sjedinjene Države rade reviziju nazočnosti svojih postrojbi u Europi i već dugo se najavljuje smanjivanje broja američkih vojnika slijedom Trumpovih zahtjeva da NATO preuzme značajniju ulogu u obrani Europe.

"Zahvaljujući uspjehu na izborima Karola Nawrockog za sadašnjeg predsjednika Poljske, kojeg sam s ponosom podržao, i našem odnosu s njim, zadovoljstvo mi je najaviti da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku", objavio je Trump.

Američki predsjednik je Nawrockog ugostio u svibnju prošle godine u Bijeloj kući, kad je podržao njegovu kandidaturu za predsjednika Poljske u ključnom trenutku uoči izbora, na kojima je Nawrocki pobijedio kandidata proeuropske centrističke stranke poljskog premijera Donalda Tuska. Trump se s Nawrockim opet sastao u Bijeloj kući u rujnu, a tada je izjavio da bi Sjedinjene Države mogle povećati broj postrojbi u Poljskoj te se zavjetovao da će osigurati obranu te države.

Poljski predsjednik zahvalio Trumpu

Poljski predsjednik Karol Nawrocki zahvalio je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na odluci o slanju dodatnih američkih vojnika u Poljsku. Zahvala je uslijedila nakon što je Trump rekao u četvrtak da će Sjedinjene Države poslati još 5 tisuća vojnika, navodeći svoj odnos s konzervativnim nacionalistom Nawrockim kao razlog.

"Dobri savezi su oni temeljeni na suradnji, međusobnom poštovanju i predanosti zajedničkoj sigurnosti", napisao je Nawrocki u objavi na društvenoj mreži X.

"Zahvaljujem američkom predsjedniku Donaldu J. Trumpu na prijateljstvu prema Poljskoj i na odlukama čiju praktičnu dimenziju danas vrlo jasno vidimo", dodao je Nawrocki u četvrtak navečer. Odluka o slanju dodatnih vojnika u Poljsku potvrđuje da su poljsko-američki odnosi "vrlo čvrsti i da je Poljska uzorna saveznica", dodao je poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz, također na X-u.

U utorak je američki potpredsjednik JD Vance novinarima rekao da je raspoređivanje američkih vojnika u Poljsku odgođeno, ali da nije točno reći da se vojnici povlače iz Europe. Ranije su poljske vlasti bile uznemirene izvještajima da je Pentagon otkazao planove o raspoređivanju vojnika tamo, no uvjerili su Poljake da to nije slučaj.