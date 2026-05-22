VOYO PREMIJERA

Frust: Kako priča o ubojici postaje inspiracija

Foto: Voyo

Nova serija oskarovca Danisa Tanovića, 'Frust', donosi mračnu priču o neuspješnom piscu Vedranu koji slučajno postaje anonimni osvetnik. Iako se radnja vrti oko nasilja, serija nudi dublju, inspirativnu poruku kroz slojevitu kritiku suvremenog društva i preispitivanje pojma herojstva.

22.5.2026.
13:05
Antiheroj kao ogledalo društva

Vedran (Deni Mešić) nije klasični junak. Njegov čin nije planiran, već je posljedica očaja. On je 'običan čovjek' bačen u kaos koji više ne kontrolira. Inspiracija leži upravo u toj ranjivosti. Vođen je temeljnom ljudskom potrebom za prihvaćanjem, no kada konačno dobije javno priznanje, zarobljen je u anonimnosti koja produbljuje njegovu muku. Njegova frustracija postaje ogledalo kolektivnog osjećaja nemoći, čineći ga likom s kojim se, na uznemirujućoj razini, možemo poistovjetiti. On odlučuje nastaviti svoj tajni križarski pohod.

Mediji i stvaranje heroja

Serija vješto secira mehanizme medijske manipulacije i javne percepcije. Dok javnost slavi nepoznatog pravednika, postavlja se ključno pitanje: je li on heroj ili samo ubojica? Kreator Srđan Vuletić ističe da serija istražuje modele po kojima teme postaju aktualne, gdje su društvene mreže glavno oružje za stvaranje novih heroja. Inspiracija se ovdje ne pronalazi u Vedranovim djelima, već u pozivu na kritičko razmišljanje o tome kako lako stvaramo i rušimo idole te što zapravo smatramo pravdom u svijetu zasićenom informacijama.

 

'Frust' ne inspirira veličanjem nasilja, već poticanjem na razmišljanje. Kroz priču o čovjeku koji je svijet htio promijeniti perom, a uspio je tek pištoljem, Danis Tanović nastavlja svoj redateljski opus preispitivanja društvenih normi. Serija nudi gorku, ali snažnu lekciju: ponekad najvažnije priče nisu one o herojima kakve želimo, već o antiherojima kakve, kao društvo, možda i zaslužujemo.

 

Seriju 'Frust' gledaj na platformi Voyo.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
