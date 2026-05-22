Ovo u seriji nećete vidjeti, 'Mirjana' ljubi 'Cvitu': 'S njima plačem od smijeha izvan seta'

Nakon nedavnog trijumfa na dodjeli nagrada, gdje su proglašene najboljom domaćom serijom, ekipa popularnih 'Divljih pčela' nastavlja oduševljavati svoje obožavatelje. Najnovija objava na službenom Instagram profilu serije pruža rijedak uvid u atmosferu iza kulisa, otkrivajući snažnu povezanost među glumicama koja je, čini se, jedan od ključeva njihova uspjeha.

Prijateljstvo koje nadilazi male ekrane

Fotografija objavljena na profilu serije prikazuje prisan trenutak između Sanje Vejnović koja u seriji glumi Mirjanu Vukas i Lidije Penić Grgaš koja u seriji utjelovljuje lik Cvite. Glumice u seriji glume svekrvu i snahu.

U opuštenoj atmosferi, vjerojatno u garderobi sudeći po detaljima u pozadini poput police i glave lutke za frizure, jedna glumica nježno ljubi drugu u obraz dok se ona srdačno smiješi u kameru. Obje su u ogrtačima, s profesionalnom šminkom, što sugerira da je fotografija nastala tijekom pauze od snimanja dramatičnih scena po kojima je serija poznata.

Ovaj prizor ljudske topline i prijateljstva savršeno je upotpunjen emotivnim opisom koji citira jednu od protagonistica: "'S njima plačem u glumačko zahtjevnim scenama, a od smijeha izvan seta'".

Upravo ta rečenica sažima dualnost glumačkog posla – duboku emocionalnu uronjenost potrebnu za odigravanje teških sudbina pred kamerama i istovremeno lakoću i radost druženja kada se reflektori ugase. Ovakve objave, koje prikazuju autentične odnose unutar glumačke postave, grade snažniju vezu s publikom, koja dobiva priliku vidjeti svoje omiljene likove u jednom potpuno drugačijem, ljudskijem svjetlu.

Uspjeh temeljen na talentu i snažnoj kemiji

Ova dirljiva objava stigla je samo nekoliko dana nakon što je serija 'Divlje pčele' ostvarila velik uspjeh. Na 24. dodjeli nagrada Story Hall of Fame, održanoj 19. svibnja 2026. godine, serija je osvojila prestižnu nagradu za najbolju TV seriju. Nagradu je u ime cijele ekipe primila jedna od glavnih glumica, Ana Marija Veselčić, čime je potvrđen status 'Divljih pčela' kao jedne od najgledanijih i najcjenjenijih domaćih produkcija.

