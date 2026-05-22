Razrednica koja je dobila auto od maturanata otkrila detalje: 'Dobro su to skrivali!'

Zadarski maturanti pokazali su koliko jedna školska generacija može ostaviti trag za cijeli život.

Maturanti Tehničke škole Zadar svojoj su razrednici Nini Lučić priredili oproštaj i dar koji se ne zaboravlja. Za zadnji dan škole učenici su joj poklonili automobil. Razrednica Nina radi čak u četiri zadarske srednje škole - u tehničkoj, strukovnoj, pomorskoj i glazbenoj školi.

Kada stigla i ugledala što su joj učenici darovali, emocije nisu mogle ostati skrivene. U suzama je zagrlila svoje maturante, a prizor je dirnuo sve okupljene.

Emotivna scena brzo se proširila društvenim mrežama, kao podsjetnik da neke veze ne završavaju zadnjim školskim zvonom nego ostaju za cijeli život.

RTL Danas je o svemu razgovarao s glavnim akterima ove najljepše priče dana.

Jeste li došli sebi od šoka i iznenađenja?

"Nisam još, šok je preogroman, još sam pod dojmom, ne mogu doći k sebi. Iznenađenje je preveliko, nisam ga očekivala, dobro su to skrivali. Hvala kolektivu Tehničke škole koji je sudjelovao u skrivanju iznenađenja. Tako da, šok je ogroman, veliko srce, do neba", rekla je razrednica.

U jednom trenutku ste i zaplakali.

"Jesam, emocija je bilo previše. To je razred s kojima četiri godine živite sve - od obiteljskih situacija, problema, lijepih i loših trenutaka. Jednostavno suživite s njima. Tako da, puno su mi ljubavi dali i veliko hvala njima", rekla je razrednica.

Zašto ste razrednici poklonili baš auto?

Gledajte, ideja je nikla još prošle godine kada je naša razrednica bila u potrazi za novim autom i mi smo gledali njoj pomoć, ali nije nam ni na kraj pameti bilo da ćemo ga kupiti. I eto, skupili smo se i uzeli stvari u svoje ruke i pomogli joj u odabiru auta", rekao je maturant Adrian Barić.

Zašto vam je ona tako posebna?

"Prije svega, ona nam je bila praktički druga majka, ona je uvijek bila tu uz nas - u dobrim ili lošim trenutcima. Stvarno je zaslužila, ne bismo ju mijenjali stvarno ni za što i ni za koga na svijetu", rekao je Barić.

Kako ste realizirali poklon?

"Nije bilo lako, prvenstveno jer to nije običan poklon, nego poklon koji treba služiti svojoj svrsi. Uz pomoć nekoliko prijatelja koji se razumiju u automobile smo pronašli automobil koji tražimo i uz neki prigodan budžet smo zadovoljili i to je to", rekao je maturant Ivan Pavelić.

Sada će joj biti lakše - neće morati pješačiti između četiri škole

"A neće, to nam je bila i namjera - da joj olakšamo", rekao je Pavelić.

Što biste poručili svojim maturantima?

"Ja im želim svu sreću ovoga svijeta. To su pametni mladi ljudi i mislim da mladim ljudima treba dati šansu i pokazati im da vjerujemo u njih. Želim im uspjeh na državnoj maturi, da upišu željene fakultete ili da odu raditi na zrakoplovnu bazu i želim da ostanu dobri i pošteni ljudi kao što jesu", poručila je razrednica.