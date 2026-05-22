Ove kontroverzne presude su sablaznile Hrvatsku: Neki uskoro izlaze na slobodu

Niz je kontroverznih presuda za ubojstvo, gdje su kazne smanjene ili su bile preniske u startu.

Dragan Paravinja

Jedan od najpoznatijih hrvatskih zločinaca je Dragan Paravinja - služi kaznu za ubojstvo maloljetne Antonije Bilić. Ubio ju je 2011. Na prvom suđenju, osuđen je na 40 godina zatvora. No, Vrhovni sud kaznu mu je smanjio na 20 godina, jer nisu potvrđeni svi elementi teškog ubojstva iz prvotne presude, kao ni silovanje.

David Komšić

David Komšić brutalno je ubio djevojku Kristinu, izbo ju je nožem 88 puta! Osuđen prvo na 30 godina zatvora, no, Vrhovni sud mu je smanjio kaznu na 25 godina. Bio je, kažu, smanjeno ubrojiv i mlađe je životne dobi. Nekoliko mjeseci prije ubojstva, Komšić je napao Kristinu - što je ona i prijavila policiji.

Željko Đekić

Bivšoj partnerici zadao je 20 rana nožem i ubio je na njezinu radnom mjestu u splitskoj trgovini! Željko Đekić osuđen je na 38 godina zatvora. No, Visoki kazneni sud mu je smanjio kaznu za tri godine, s obrazloženjem da je nova kazna - citiramo iz presude "primjerenija njegovim osobnim prilikama".

Tko služi kaznu od 50 godina?

Najvišu kaznu od 50 godina zatvora u ovom trenutku služe dvije osobe.

Krešimir Pahoki 2025. ubio je šest osoba u Domu za starije osobe u Daruvaru - među njima i svoju majku.

Kazna od 50 godina izrečena je i 20-ogodišnjem ubojici za nezapamćen zločin u Hrvatskoj - ubio je dijete u Osnovnoj školi Prečko i pokušao ubiti i druge.

Na 50 godina osuđen je i Austrijanac Harald Kopitz koji je u monstruoznom zločinu otrovao vlastitu djecu! Kasnije je počinio samoubojstvo u zatvoru.

A Luki Juretiću iz Solina zbog brutalnog ubojstva susjeda kazna je s 50 smanjena na 40 godina.

Tko uskoro izlazi na slobodu?

Među njima je Edi Mišić. I zločin, ali i niska presuda su šokirali Hrvatsku: 31-ogodišnjoj Meksikanki na splitskom Marjanu prerezao je vrat i dobio samo 15 godina zatvora, zbog čega bi na slobodu mogao već iduće godine.

I tako smo došli do Srđana Mlađana, koji je do svoje 21. godine ubio troje ljudi. Dobio je 27 godina, a iz Lepoglave bi mogao bi izaći također iduće godine. No zbog otkrića Dosjea Jarak podignuta je nova optužnica, zbog poticanja na ubojstva i otmice pa Mlađanu sada prijeti dodatnih 20 godina zatvora.