Nesreća u rudniku ugljena: Četiri osobe poginule, 90 zarobljeno!

Najmanje četiri osobe su poginule, a 90 ih je zarobljeno nakon nesreće u rudniku ugljena na sjeveru Kine.

Dogodilo se to kasno u petak navečer, prema novinskoj agenciji Xinhua, a vjeruje se da je u tom trenutku pod zemljom bilo 247 radnika, piše Sky News.

Izvješća sugeriraju da su razine ugljičnog monoksida premašile sigurne granice na lokaciji u gradu Changzhi.

Vjeruje se da je 16 onih koji su ostali zarobljeni u rudniku ugljena Liushenyu u kritičnom stanju - a u tijeku su intenzivni napori spašavanja.