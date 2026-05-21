I svemir se militarizira! Kina i Rusija već testirale rakete, Europa kasni

U Pragu traje jedan od najvažnijih međunarodnih skupova posvećenih globalnoj sigurnosti i geopolitici.

Na 21. izdanju foruma GLOBSEC okupili su se predstavnici gotovo 80 zemalja.

Za sad nije bilo revolucionarnih poruka, nego se ponavlja ona ista već godinu dana da se Europa mora pobrinuti za vlastitu obranu. Jedan od načina je da Europa proizvodi više oružja, da su zalihe male, a vodi se nekoliko ratova u svijetu.

Ministri obrane pojedinih zemalja tvrde da su veliki proizvođači oružja fokusirani na sebe, vlastite zarade i vlastite interese te da će se "boom" u Europi postići samo ako će zemlje djelovati zajedno.

Puno se govorilo o američkom povlačenju iz Europe i tu je najkritičniji bio bivši šef NATO-a Anders Fogh Rasmussen koji je rekao da mu ti potezi i izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju vojnika i prijetnje oduzimanjem teritorija druge članice NATO-a nisu logične. Naveo je da mu se ne čini da iza toga stoji strategija, a da jedine koristi od toga ima ruski predsjednik Vladimir Putin.

Kaže da Donald Trump nije dobio Nobelovu nagradu za mir, ali da mu treba priznati da je probudio Europu koja prvi put ozbiljno razmišlja o vlastitoj sigurnosti. Razgovaralo se i o tome što ako neka zemlja članica zatraži aktivaciju članka 5. koji kaže da je napad na jednu članicu NATO-saveza znači napad na cijeli savez.

Kolinda Grabar Kitarović: 'Švercali smo se na američke snage'

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, koja je od 2011. do 2014. bila pomoćnica glavnog tajnika NATO-a, za RTL Danas rekla je da ne može spekulirati što bi netko učinio, ali se doista nada da bi predsjednik Trump stao uz bok svim saveznicima i podržao Članak 5 za bilo koju NATO članicu.

"NATO nije slabost za SAD, on jača i SAD, bez obzira na to koliko su SAD dosad disproporcionalno davale kapacitete u NATO. Niz godina govorim da Trump ima sasvim pravo kad kaže da smo se švercali na američke snage i da nismo održavali vlastita obećanja ulaganja u obranu. U konačnici, svatko brani sam sebe i mi branimo sami sebe. Nadaš se da ti nikad neće trebati, obrana je i najbolje sredstvo odvraćanja.", rekla je bivša predsjednica.

Budućnost ratovanja u svemiru?

A pitanje hoće li se rat voditi u svemiru na mala vrata ulazi u svjetske medije, javni diskurs i postaje tema. Svemir je militariziran, sateliti već sad imaju dvojnu uporabu za vojno izviđanje.

Kina i Rusija počele su proizvoditi oružje za svemir, antisatelitske rakete. Jednu je takvu raketu Rusija testirala 2021., Kina je još više napredovala i takav projektil testirala je 2007.

Na panelima se sada razgovaralo i o navodnom ruskom razvijanju nuklearnog oružja za svemir. Nitko danas nije izašao s pretpostavkom da bi se idući rat mogao voditi u svemiru, to je moguće u teoriji.

Zapravo se neka zemlja ili EU može onesposobiti doslovno bez ispaljenog metka jer o svemiru ovise i komunikacije. Na satelite u svemiru oslanjaju se vojska, GPS, financije i vremenska prognoza.

Europa tu zaostaje za SAD-om i Kinom, ulaže tek šestinu sredstava u odnosu na SAD.

Josef Aschbacher, glavni direktor Europske svemirske agencije, potvrdio je za RTL Danas da Europa sigurno zaostaje u sigurnosti i obrani koje treba ojačati.

"Ali ne samo u svemiru, postoji i mnogo drugih segmenata. To se sad prepoznaje, radi se na europskim i nacionalnim razinama. Imamo povjerenika za obranu i svemir i on doista napreduje u smanjivanju tih zaostataka, ali kao Europska svemirska agencija ovdje smo kako bismo osigurali ono što od nas traže članice ili Europska komisija."